Telas de Miró que valem € 1 milhão são molhadas após inundação em Veneza

Duas telas de Joan Miró que seriam exibidas nos próximos dias no Palácio Zaguri, em Veneza, foram molhadas na inundação que atingiu a cidade, anunciou nesta terça-feira, 30, o Palácio.

No início da tarde, a água alcançou um pico de 156 cm, ultrapassando pela sexta vez em 80 anos o limiar de 150 cm e forçando turistas e venezianos a circular com água até as coxas.

No Palácio Zaguri, onde uma exposição “De Kandinsky a Botero” será inaugurada na quinta-feira, os organizadores perceberam apenas durante a noite um vazamento vindo do banheiro.

As duas pinturas de Miró, no valor de um milhão de euros, ainda estavam embrulhadas, no chão contra a parede, onde seriam expostas no segundo andar, e ficaram com água quase pela metade.

As obras foram enviadas para um ateliê em Asti para restauração antes que a água salobra atacasse as cores do mestre espanhol.

Todo o pessoal do palácio foi mobilizado durante a noite para colocar as outras pinturas em segurança.