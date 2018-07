Técnico do México reclama: “Árbitro favoreceu totalmente o Brasil”

Samara – O técnico do México, o colombiano Juan Carlos Osorio, reclamou bastante da atuação do árbitro italiano Gianluca Rocchi na derrota de sua equipe para o Brasil por 2 a 0 nesta segunda-feira, em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Acredito que o árbitro favoreceu totalmente o Brasil”, criticou Osorio em entrevista à “Fifa TV” ainda à beira do gramado, alegando que o italiano contribuiu para a postura dos atacantes adversários de cavarem faltas.

Além disso, Osorio destacou que a seleção mexicana teve mais posse de bola na Cosmos Arena, com 54%, e que o jogo foi sentenciado apenas nos acréscimos da etapa final, com o gol de Roberto Firmino.

“México deu trabalho, fez um jogo pau a pau, mas não tivemos a eficácia deles”, declarou o ex-treinador do São Paulo, que lamentou o fato de a ‘Tri’ não ter aberto o placar, apesar do domínio territorial inicial.

“Fizemos um bom começo, mas não conseguimos nos colocar em condições de marcar um gol. E quando se tem uma equipe como esta pela frente, há o risco de que eles encontrem uma maneira de marcar a qualquer momento”, analisou.

A respeito da sua continuidade no cargo, Osorio foi evasivo. “O mais importante é que a decisão seja tomada com calma, depois de uma análise meticulosa, em detalhes, de todo o trabalho que foi feito”, limitou-se a dizer.