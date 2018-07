Técnico do México manda recado ao Brasil antes de jogo na Copa

Samara – O técnico do México, Juan Carlos Osorio, reconheceu neste domingo que o Brasil é superior e favorito para a partida de segunda-feira, em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, mas declarou que o futebol “sempre te dá a oportunidade de ganhar”.

“Os jogadores do Brasil têm muita experiência e qualidade porque jogam em campeonatos de altíssimo nível e em equipes ‘top’. Mas o futebol é um belíssimo esporte coletivo que sempre te dá a oportunidade de ganhar. Sobretudo pelos resultados curtos. Não é como o basquete, o rúgbi, o beisebol e outros esportes com muitos pontos”, comentou.

A seleção brasileira chegou às oitavas de final como líder do grupo E, depois de empatar em 1 a 1 com a Suíça na estreia e derrotar tanto Costa Rica como Sérvia por 2 a 0. Já o México foi vice-líder do F, após vencer a Alemanha por 1 a 0, superar a Coreia do Sul por 2 a 1 e perder por 3 a 0 para a Suécia.

Assim como ocorreu na vitória sobre a atual campeã mundial, que acabou sendo eliminada na fase de grupos, Osorio disse acreditar as surpresas sempre podem ocorrer, independente do favoritismo.

“O futebol sempre dá margem para surpresas. É um jogo precioso que tem como principal fator a atitude ganhadora de qualquer equipe, o que pode ser decisivo para determinar o resultado final”, analisou.

Brasil e México se enfrentam nesta segunda-feira, às 11h (horário de Brasília), na Cosmos Arena, em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.