Teaser do último episódio de Game of Thrones é divulgado

São Paulo – O 6º e último episódio da última temporada de Game of Thrones teve seu teaser divulgado na noite deste domingo, dia 12. Além disso, O 1º trailer de Game of Thrones: The Last Watch, documentário sobre os bastidores e as gravações da 8ª temporada de GoT, foi divulgado pela HBO nesta segunda-feira, 13.

No teaser, são exibidas poucas cenas, mostrando personagens como Arya Stark (Maisie Williams) e Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

O documentário terá cerca de duas horas e será exibido pela 1ª vez em 26 de maio, o domingo seguinte ao da exibição do último episódio de Game of Thrones.

Neste domingo foi ao ar o 5º e penúltimo episódio da série. Assista ao teaser do 6º e último episódio da 8ª e última temporada de Game of Thrones no endereço eletrônico a seguir: