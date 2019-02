Talk Show262

PEDRO CARDOSO (Publicado em Fevereiro / 2007) Ser um comediante full time não interessa ao Agostinho

de A Grande Família (agora em cartaz nos cinemas). Um

dos mais talentosos atores de sua geração, ele é também

um dos mais engajados: aos 44 anos, é um pensador que

prefere questionar o sistema a fazer piadas fora das telas.

Pelo menos não grátis POR CYNARA MENEZES FOTO: MARCELO GRILO UMA VEZ VOCÊ DISSE: “NÃO SINTO

FALTA DO SET DE FILMAGEM PORQUE

HÁ UMA ORDEM MILITAR LÁ DENTRO”.

AINDA PENSA IGUAL?

É verdade. É uma coisa misteriosa pra mim

o porquê de o modo de produção de cinema

no Brasil ser tão parecido com um quartel.

Tanto que o instrumento de comunicação da

equipe se chama Ordem do Dia, o mesmo

documento do comandante para a tropa. PARA O ATOR É CHATO, É?

Claro. Você ser cadete! Ficar tendo que

obedecer ordens… MESMO NUM FILME COMO A GRANDE

FAMÍLIA ROLA ISSO?

É uma estrutura que não conheço outra

diferente. Então, parcialmente, sim. Como

somos amigos e estamos juntos há muitos

anos, é um quartel oba-oba. Mas ainda

assim existe Ordem do Dia. O QUE O INCOMODA EXATAMENTE?

Por exemplo, o cameraman não se dirige

diretamente ao ator caso queira que ele se

movimente. Pede à assistente de direção,

que fala com o diretor, que permite à

assistente fazer aquilo, que então fala com

o ator… É uma formalidade tal que parece

que toda a revolução dos anos 60, que

questionava as estruturas do poder, não

passou pelo cinema. Parece que o cinema

novo, coitado, não conseguiu germinar uma

nova relação interna entre as pessoas. E VOCÊ NÃO VÊ UTILIDADE NISSO.

Nenhuma. Pelo contrário, vejo uma

inutilidade prática. Se o cameraman falasse

para mim: “Pedro, chega mais para a

direita”, eu chegava… Voltando para

A Grande Família, o cameraman é meu amigo

há 15 anos, então fala comigo diretamente. VOCÊ INTEGRA UMA GERAÇÃO DE

COMEDIANTES: ANDRÉA BELTRÃO,

DÉBORA BLOCH… SÃO ENGRAÇADOS

QUANDO SE JUNTAM OU SÓ ATUANDO?

Somos engraçados, temos bom humor.

Mas não acho que os comediantes,

em sua vida particular, sejam mais

engraçados que quaisquer outras pessoas. SABE RIR DE SI MESMO?

Pretendo que sim. Nenhum ator pode fazer

comédia se não for capaz de perceber sua

própria contradição, sua ambivalência, a

comicidade que passa consigo mesmo. NÃO ACHO QUE OS

COMEDIANTES, EM SUA

VIDA PARTICULAR, SEJAM

MAIS ENGRAÇADOS QUE

AS OUTRAS PESSOAS PARECE SE LEVAR A SÉRIO DEMAIS…

É que ao dar entrevistas fico seriíssimo.

Quando mais novo, era muito espontâneo e

muitas vezes essa espontaneidade foi mal

compreendida. Passei a ser extremamente

cuidadoso. Na minha vida comum, não sou

assim, não. Quando falo com jornalistas é

muito parecido com a precisão de quando

se está dando depoimento à polícia. SENTE FALTA DE FAZER MAIS DRAMAS?

Não faço distinções entre drama e comédia.

Toda história comporta um caminho

dramático e um cômico. Essas coisas não

se anulam. Há uma arte que tenta separar o

drama da comédia com muita nitidez. Não

comungo dessa convicção. Drama e comédia

são coisas que acontecem ao mesmo tempo

na sensibilidade de quem assiste. POR QUE FEZ TÃO POUCAS NOVELAS?

Ah, obra do acaso. Eu trabalhava na Globo,

antes de ser ator, como autor. E ninguém

nunca me convidou pra fazer novela.

Quando me convidaram, foi o Gilberto Braga

(Pátria Minha, em 1994) e eu fiz. TEM PROBLEMA COM O FORMATO?

TODO MUNDO DIZ SER MASSACRANTE.

Preciso trabalhar pra viver. Nem me

coloquei essa questão, se acho chato fazer

novela. Dificilmente um ator no Brasil

contemporâneo pode recusar um convite

para uma novela, porque ela pode pagar um

dinheiro que dificilmente você vai ganhar em

outro lugar. Essa é a primeira questão que

se coloca quando penso em fazer novela.

Agora, se vou ser feliz ali, se vou conseguir

fazer um bom trabalho, não sei responder. POR QUE NO TEATRO A COMÉDIAÉ CONSIDERADA

UM GÊNERO INFERIOR?

É um problema cultural. O aspecto sério

da vida pertence ao poder e o aspecto

cômico, ao povo. O povo é que é piadista,

debochado. Como no futebol: o técnico da

seleção, mesmo afetivo como o Felipão,

encarna a autoridade, a seriedade, e

o jogador é o malandro que foge da

concentração. Isso é uma perversão da

naturalidade da vida. Não acredito que um

técnico precise marcar hora para o jogador

saber que tem que treinar… O jogador

começa a resistir àquela autoridade e faltar

exatamente porque é coagido. Como no

cinema. Essa é a questão que talvez me leve

a ter fama de reclamão, porque não estou

subjugado por uma autoridade dessas. POR QUE A GRANDE FAMÍLIA, DE 1973,

FUNCIONA ATÉ HOJE? A FAMÍLIA

BRASILEIRA NÃO MUDOU?

O Brasil é engraçado. Temos essa costa

enorme e um interior enorme, e essa faixa

de litoral se alimenta do imaginário que

vem do interior, assim como todo centro de

cidade se alimenta da periferia. A Grande

Família está localizada no subúrbio. Sabe a nascente do rio Tietê, que é limpinha?

É um pouco assim: A Grande Família

está num lugar em que o Brasil ainda

é puro, ingênuo. O Vianinha (Oduvaldo

Vianna Filho, autor do programa)

capturou essa fábula da boa família

brasileira: uma família em que nada

dá certo porque o país dá errado, mas

ela dá certo dando errado. É o homem

cordial, A Grande Família é a família cordial. SE NÃO FOSSE ATOR, SERIA O QUÊ?

Ah, mendigo, né? Não estudei nada,

ia passar fome. Era muito mau aluno.

Fui reprovado no vestibular para

comunicação, que é o que todo mundo

que não queria fazer nada tentava na

minha época… Acho que seria mendigo,

porque não sei fazer nada. O AGOSTINHO ESTÁ FAZENDO

DE VOCÊ UM HOMEM RICO?

Por mais que eu faça sucesso

profissional não exerço mais-valia

sobre ninguém, então todo dinheiro

que ganho depende de a minha pessoa

ir a algum lugar. Isso jamais me fará

um homem rico. Agora, é mentira se

eu disser que o trabalho em televisão,

regular, não traz em algum tempo uma

vida bastante confortável. NÃO É CHATO VER NO CINEMA OS

MESMOS ATORES DA TELEVISÃO?

Não sei. A televisão realmente imprime

um excesso de carga à imagem de

uma pessoa. O que posso falar é que,

quando alguém vai ao teatro ver uma

peça em que estou, percebo que, num

primeiro momento, busca ver em mim

o que vê na TV. Mas, quando vê que vou

fazer um trabalho e não expor a minha

personalidade meramente, me parece

que usufrui o trabalho e não o culto à

pessoa… Se você for ao cinema e vir um

ator que conhece da televisão fazendo

um bom trabalho, o fato de ele ser da

televisão fica praticamente indiferente. EU ACHO QUE HÁ UMA OVERDOSE.

Talvez eu defenda o que disse porque

seria muito duro admitir que a televisão

me marca, me superexpõe… A PESSOA IRÁ VER A GRANDE FAMÍLIA COMO UM FILME

OU COMO UM EPISÓDIO MAIOR

DO PROGRAMA DE TV?

Essa é a pergunta que nos fizemos,

os autores, o diretor do filme

e também o elenco. Cada veículo

tem uma munição própria. Assim

como um revólver não atira uma bala

de espingarda, o cinema é totalmente

diferente da televisão. O filme de

A Grande Família ou outro qualquer

só valerá a pena se for um filme. É UMA TENDÊNCIA AMERICANA

TRANSFORMAR SITCOMS EM

LONGAS-METRAGENS…

É, é uma tentativa de abrir outra

porta do mesmo business. DE GANHAR MAIS DINHEIRO.

É. Mas veja bem, ganhar dinheiro

não é essencialmente uma coisa ruim.

Dependendo de como esse dinheiro

seja ganho é uma coisa muito positiva.

Ganhar dinheiro fazendo coisas de má

qualidade, explorando pessoas, é ruim. VOCÊ USA AQUELAS ROUPAS

DO AGOSTINHO?

É claro que não. Aliás, não tenho

nada a ver. Sou muito mais básico. TEM ALGUM TRAÇO DELE COM

O QUAL SE IDENTIFIQUE?

Não. O que me identifico é que o

Agostinho pertence a uma linhagem de

personagens brasileiros da qual talvez

a síntese intelectual mais precisa tenha

sido Macunaíma, o herói sem caráter.

O Agostinho é um Macunaíma.

Na obra do Ariano Suassuna você

também tem vários Agostinhos e

Macunaímas, o mulato matreiro…

A identificação é por aí, não por uma

coincidência entre a personalidade dele

e a minha, mas eu o entendo como

arquétipo de um sobrevivente no Brasil. E AS PESSOAS CONFUNDEM?

Não, talvez num primeiro momento.

Você me conheceu agora, eu pareço

o Agostinho? NÃO, ELE É MUITO MAIS DIVERTIDO!

Certamente, mas se você estivesse

me pagando…