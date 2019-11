Tag Heuer lança dois relógios em homenagem a Ayrton Senna

São Paulo – Em 2019, os fãs de Ayrton Senna, um dos maiores nomes do automobilismo de todos os tempos, se lembram dos 25 anos de sua morte prematura e trágica. A marca suíça de relógios TAG Heuer também decidiu prestar a sua homenagem ao ídolo brasileiro.

Senna, aliás, tem uma história com a TAG Heuer. Em 1991, foi o rosto da campanha da relojoaria “Don’t Crack Under Pressure”.

A marca lança dois relógios, em edição limitada, que ilustram a admiração por Senna e seu legado. Os relógios trazem design que se inspira no modelo de relógio predileto do brasileiro.

Os modelos lançados pela marca:

TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Ayrton Senna

De 45mm, traz caixa em cerâmica preta fosca e um bezel com escala taquimétrica que são sutilmente acentuados pelas cores amarela e verde da bandeira brasileira. O modelo é apresentado com uma costura verde na pulseira preta de couro e borracha e um “S” amarelo para Senna no cronógrafo. “Senna” é escrito em amarelo na moldura fixa. Uma imagem estilizada de Senna, amarela e verde, em seu capacete instantaneamente reconhecível, é gravada no verso da caixa feito em de cristal de safira.

TAG Heuer Fórmula 1 Calibre 16 Ayrton Senna

A edição apresenta uma gravação do icônico capacete de Senna na sua caixa de aço aparafusada e o seu nome na cor branca localizado à 1 hora no bezel fixo de cerâmica preta polida com escala taquimétrica. Este relógio está equipado com uma pulseira esportiva em forma de S, da qual Senna gostava, e também possui uma extensão para permitir que seja usado sobre um uniforme de corrida. A edição limitada do relógio de 44 mm exibe um toque de vermelho nos índices em laca, ponteiro central de segundos e ponteiros do contador. Os pequenos mostradores brancos às 6 e 9 horas e um pequeno mostrador preto às 12 horas destacam-se do mostrador escovado na cor antracite. Este relógio em aço inoxidável é mantido pelo cronógrafo de corda automática Calibre 16.