Tag Heuer inicia celebrações de seus 160 anos com nova edição do Carrera

Para a maioria dos brasileiros a Carrera Panamericana não quer dizer absolutamente nada. Trata-se da competição automobilística que mais eletriza os mexicanos — em matéria de dificuldade, é comparada às 24 Horas de Le Mans.

Foi criada em 1950, para marcar a inauguração da rodovia que corta o México de norte a sul. Dos anos 80 para cá, envolve a cada temporada cerca de oitenta bólidos, com piloto e co-piloto, que têm sete dias para acelerar por mais de 3 mil quilômetros — a edição deste ano começa no dia 16 de outubro.

Foi em 1962 que o então CEO da TAG Heuer, Jack Heuer, bisneto do fundador da relojoaria suíça, ficou a par da corrida. Para decidir criar um relógio em homenagem ao torneio foi um pulo. Lançado no ano seguinte, o TAG Heuer Carrera virou um dos modelos mais conhecido da grife e ajudou a estacioná-la para sempre no universo automobilístico.

Jack fez questão de um design moderno e clean, afinal o objetivo do relógio era facilitar a vida de quem precisa consultar as horas enquanto voa sobre as pistas.

O novo modelo da linha ganhou o extenso nome de TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition. De aço inoxidável, exibe o mesmo design elegante do modelo inicial, com seu mostrador prateado escovado e botões polidos. Sua caixa, no entanto, tem 39 milímetros — o outro tinha 36. O mostrador é protegido por um cristal anti-reflexo de safira abobadado, que confere um ar retrô e acena ao Carrera original.

O lançamento tem calibre automático, reserva de 80 horas e pulseira preta de couro de jacaré. Ele marca o início das celebrações pelos 160 anos da relojoaria. É por isso que dele foram produzidas só 1860 unidades, para registrar o ano da fundação da marca. As vendas terão início em junho. Preço: 6.300 francos suíços.