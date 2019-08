Susto no hipismo: brasileiro cai durante prova do Pan-Americano

No 11º dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, um susto no hipismo complicou a situação da equipe do Conjunto Completo de Equitação (CCE) – que inclui as modalidades Adestramento, Cross-Country e Salto.

O cavaleiro brasileiro Ruy Leme da Fonseca sofreu uma queda durante prova e o cavalo Ballypatrick SRS caiu em cima do atleta. Ruy foi levado a um hospital para examinar o ombro, mas, apesar do susto, não se machucou com gravidade. O cavalo também não se machucou.

A equipe do Brasil busca uma das duas vagas em disputa para a Olimpíada de Tóquio 2020. Os brasileiros foram bem no Adestramento ficando na terceira posição, com 85,90 pontos perdidos, atrás de Estados Unidos (76,40) e Canadá (81,30).

A queda e a consequente eliminação de Fonseca complica a situação do Brasil, que não terá mais direito a descarte da pior nota. Ainda disputam o cross-country pela equipe verde-amarela Rafael Losano, Marcelo Tosi e Carlos Parro.