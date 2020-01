Super Bowl faz disparar preços de aluguéis de temporada em Miami

Jennifer Restrepo circulou o fim de semana do Super Bowl no calendário e decidiu fazer uma aposta.

Restrepo, que administra aluguéis de curta temporada para proprietários de apartamentos em Miami, manteve discrição sobre seus anúncios enquanto avaliava a demanda e observava os concorrentes definirem preços. Agora, está divulgando os anúncios no Facebook e Instagram que promovem suas unidades à beira-mar como o lugar perfeito para conviver com celebridades e atletas em uma das cidades mais festeiras mundo.

O aluguel não será barato: US$ 5,5 mil por noite para um apartamento de um quarto no 1 Hotel South Beach ou US$ 40 mil para uma cobertura de quatro quartos no hotel de luxo. Com um mínimo de quatro noites e mais de 20 unidades, o Super Bowl pode ser uma rara bonança para a companhia de Restrepo, que recebe 20% do aluguel para negociar os apartamentos, monitorar a manutenção e mimar os hóspedes.

“É emocionante, mas também é muito estressante segurar as unidades até o fim”, disse Restrepo.

Com o jogo marcado em menos de duas semanas no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, turistas inundarão a região enquanto o Kansas City Chiefs se prepara para enfrentar o San Francisco 49ers. Fevereiro é sempre alta temporada no sul da Flórida, o que diminui a disponibilidade de quartos para torcedores de futebol, colocando os preços nas alturas.

A rede W South Beach está cobrando US$ 3.798 por noite, cerca do triplo do preço sugerido no fim de semana após o jogo. Redes menores também estão cobrando mais. O Ramada, no centro de Hollywood, na Flórida, a cerca de 16 quilômetros do estádio, cobra US$ 692 por noite, enquanto o Days Inn, no aeroporto de Fort Lauderdale, oferecia quartos por US$ 399 dólares.

Foliões com mais orçamento podem optar por aluguéis de curta temporada. Josh Dotoli, que comanda uma equipe de corretores da Compass, em Fort Lauderdale, tem uma oferta de uma casa à beira-mar de sete quartos que custa US$ 8 mil por noite. O proprietário colocará uma van e motorista à disposição por uma taxa adicional.