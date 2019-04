Sultão do Brunei põe à venda na internet 21 carros de luxo de sua coleção

Bangcoc — O sultão do Brunei, Muda Hassanal Bolkiak, pôs à venda na internet 21 veículos de luxo que pertencem a sua coleção pessoal, com destaque para um dos três protótipos fabricados do BMW Nazca V12, informa a imprensa especializada.

Hassanal Bolkiak, um dos homens mais ricos do mundo com uma fortuna próxima a US$ 20 bilhões, segundo dados da revista “Forbes”, possui uma frota de milhares de automóveis, entre eles exemplares de marcas como Mercedes, Ferrari, McLaren, Porche, Bentley e Rolls-Royce.

Alguns dos carros postos à venda pelo sultão, que podem ser vistos no site de compra e venda de veículos de luxo JamesList.com, nunca foram usados.

A página não revela o preço de cada automóvel e adverte que o valor só deve ser perguntado se houver real interesse.

Entre os veículos colocados à venda, destaque para um dos três BMW Nazca V12 já fabricados, modelo avaliado em US$ 1 milhão.

A monarquia absolutista do Brunei é uma das mais ricas do mundo pelas vastas reservas de petróleo e gás natural do diminuto território, com menos de 400 mil habitantes e situado ao norte da ilha de Bornéu.