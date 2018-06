Suíça vence Sérvia de virada e embola grupo do Brasil na Copa 2018

Kaliningrado – A Suíça conseguiu nesta sexta-feira a primeira vitória de virada na Copa do Mundo, ao superar a Sérvia por 2 a 1, no estádio Kalinigrado, resultado que valeu a vice-liderança do grupo E, que tem o Brasil na ponta pelo saldo de gols.

Os dois primeiros gols do jogo saíram nos primeiros minutos de cada tempo. A seleção do Leste Europeu abriu o placar aos 5 da etapa inicial, com o atacante Aleksandar Mitrovic. Depois do intervalo, aos 7, em linda finalização de fora da área, o volante Granit Xhaka deixou tudo igual.

Pouco depois do empate, aos 21, os sérvios reclamaram muito de um pênalti não marcado em Mitrovic, ignorado, não só pelo árbitro alemão Felix Brych, mas também pela equipe de vídeo. Os suíços se aproveitaram e, aos 45, com o meia-atacante Xherdan Shaqiri, conseguiram a virada.

Com o resultado, na última rodada, a seleção brasileira precisará de mais um empate, em duelo com a Sérvia, que acontecerá na próxima quarta-feira, na Otkrytiye Arena, em Moscou, para garantir classificação às oitavas de final.

Os comandados por Tite, se vencerem, chegarão aos sete pontos, marca que também pode ser alcançada pela Suíça, que enfrentará no mesmo dia a Costa Rica, no estádio Nizhny Novgorod. Em caso de igualdade, a liderança será definida no saldo de gols, quesito em que os pentacampeões estão na frente, nesse momento, por dois a um.