40 sugestões de presentes para dar no Dia dos Pais

zoom_out_map 1/40 Jaqueta Tommy Hilfiger com zíper, na cor azul escuro. R$ 699, no site https://br.tommy.com (Tommy Hilfiger/Divulgação) Jaqueta Tommy Hilfiger

zoom_out_map 2/40 Óculos de sol Montblanc para GO Eyewear. R$ 1.700, no site ww.generaloptical.com.br (Montblanc para GO Eyewear/Divulgação) Montblanc para GO Eyewear

zoom_out_map 3/40 Relógio Carrera, da Tag Heuer. R$ 22.407, no Shopping Cidade Jardim e https://www.tagheuer.com/pt (Tag Heuer/Divulgação) Relógio da Tag Heuer

zoom_out_map 4/40 Polo Calvin Klein. R$ 159, no site https://www.calvinklein.com.br/ (Calvin Klein/Divulgação) Polo Calvin Klein

zoom_out_map 5/40 Uísque John Walker & Sons King George V, da Johnnie Walker. 750mL. R$ 2.900, no site https://www.shoptime.com.br/ (Johnnie Walker/Divulgação) Uísque John Walker & Sons

zoom_out_map 6/40 Relógio Polaris Chronograph, da Jaeger-LeCoultre. R$ 53.500, no Shopping JK Iguatemi. (Jaeger-LeCoultre/Divulgação) Relógio Jaeger-LeCoultre

zoom_out_map 7/40 Produtos da Ermenegildo Zegna. Óculos de sol, R$ 650; carteira, R$ 362; porta cartões, R$ 444; e cinto, R$ 650. No site https://catarinaoutlet.com.br/ (Ermenegildo Zegna/Divulgação) Óculos, carteira, porta-cartões e cinto, da Ermenegildo Zegna

zoom_out_map 8/40 Saca-rolhas da Tiffany & Co. R$ 2.350, no site https://www.tiffany.com.br/ (Tiffany & Co./Divulgação) Saca-rolhas da Tiffany

zoom_out_map 9/40 Mochila Bottega Veneta. R$ 7.660, nos shoppings Iguatemi e JK Iguatemi (SP) e Village Mall (RJ). (Bottega Veneta/Divulgação) Mochila Bottega Veneta

zoom_out_map 10/40 Relógio Hublot Big Bang Único Golf. Caixa em fibra de carbono, pulseira de borracha preta com couro branco de vitelo. Preço sob consulta. https://www.hublot.com/pt/ (Hublot/Divulgação) Relógio Hublot

zoom_out_map 11/40 Novos Airpods wireless. Com carregador sem fio e comando de voz com Siri. 24h de bateria. R$ 1.679, no site https://www.apple.com/br/ (Apple/Divulgação) Apple Airpods 2

zoom_out_map 12/40 Kit Presente MkMen, da Mary Kay. Três produtos para limpar, hidratar e proteger a pele, além de caixa de presente para personalizar. R$159,00, no site https://www.marykay.com.br/ (Mary Kay/Divulgação) Kit masculino Mary Kay

zoom_out_map 13/40 Jaqueta Double Bomber Quilted, da Osklen. R$ 897, no site www.osklen.com.br (Osklen/Divulgação) Jaqueta Osklen

zoom_out_map 14/40 Óculos Tommy Hilfiger. R$ 457,23, no site https://br.tommy.com/ (Tommy Hilfiger/Divulgação) Óculos Tommy Hilfiger

zoom_out_map 15/40 Relógio Pilot's Watch Chronograph Edition Racing Green, da IWC. R$28.600, no Shopping JK Iguatemi. (IWC/Divulgação) Relógio da IWC

zoom_out_map 16/40 Deo Colônia Cumaru Raiz 75ml, da L'Occitane au Brésil. Extrato de cumaru, com fragrância amadeirada e notas de especiarias.R$ 159,90, no site https://br.loccitaneaubresil.com (L'Occitane/Divulgação) Colônia L'Occitane au Brésil

zoom_out_map 17/40 Smartphone Samsung S10+. 128GB de memória, 8GB de memória RAM, cinco câmeras. Cores azul, preta ou branca. R$ 5.499, no site https://shop.samsung.com/br (Samsung/Divulgação) Samsung S10+

zoom_out_map 18/40 Relógio Radiomir Panerai. R$ 59.500, no Shopping JK Iguatemi. (Panerai/Divulgação) Relógio Panerai

zoom_out_map 19/40 Pulseira masculina Life, da Vivara. Nas cores marrom, azul ou preto. R$ 350, no site https://www.vivara.com.br (Vivara/Divulgação) Pulseira masculina Vivara

zoom_out_map 20/40 Abotoaduras da Tiffany & Co. R$16.350, no site www.tiffany.com.br e Shopping Iguatemi. (Tiffany & Co./Divulgação) Abotoaduras da Tiffany & Co.

zoom_out_map 21/40 Óculos de sol Nike Flatspot. R$ 800, no site www.marchon.com (Nike/Divulgação) Óculos de sol Nike

zoom_out_map 22/40 Moletom Burberry para Farfetch. R$ 2.726, no site https://www.farfetch.com/br/ (Farfetch/Divulgação) Moletom Burberry para Farfetch

zoom_out_map 23/40 Escova de Dentes Sonic Black Whitening II, da Megasmile, com cerdas de carvão ativado. R$ 399, no site www.megasmile.com (Megasmile/Divulgação) Escova de Dentes Sonic Black Whitening II

zoom_out_map 24/40 Tênis Riva Light Nobuck, da Osklen. R$ 387, no site www.osklen.com.br (Osklen/Divulgação) Tênis Osklen

zoom_out_map 25/40 Kit Elyssia, da Freixenet. Espumante Gran Cuvée 750ml, duas taças de cristal e um balde. R$ 359,20, no site https://www.freixenet.com.br/ (Freixenet/Divulgação) Kit da Freixenet

zoom_out_map 26/40 Tênis com cadarço Versace. R$ 3.703, no site https://www.farfetch.com/br/ (Versace/Divulgação) Tênis com cadarço Versace

zoom_out_map 27/40 Casaco masculino GRID da Fila. R$ 239,90, no site https://www.fila.com.br/ (Fila/Divulgação) Casaco masculino GRID da Fila

zoom_out_map 28/40 Óculos de sol Salvatore Ferragamo. R$ 1.460, no site www.marchon.com (Salvatore Ferragamo/Divulgação) Óculos de sol Salvatore Ferragamo

zoom_out_map 29/40 Mochila Vans. R$ 299, no site https://www.vans.com.br/. (Vans/Divulgação) Mochila Vans

zoom_out_map 30/40 Sapato Casual Cool de Couro Nude, da Brunello Cucinelli. R$ 1.815,00, no Shopping Cidade Jardim ou no site https://www.cjfashion.com (Brunello Cucinelli/Divulgação) Sapato Casual Cool de Couro Nude

zoom_out_map 31/40 Relógio Rolex Datejust 41, com mostrador Blue Azurro. Com aço e ouro branco. R$ 41.950, no site https://www.rolex.com (Rolex/Divulgação) Relógio Rolex

zoom_out_map 32/40 Tênis Salvatore Ferragamo. R$ 4,500, nos shoppings Cidade Jardim e Iguatemi São Paulo (SP); e Village Mall e Leblon (RJ). (Salvatore Ferragamo/Divulgação) Tênis Salvatore Ferragamo

zoom_out_map 33/40 Livro de fotografias Gold, do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Da Taschen. R$ 270, no site https://www.taschen.com (Taschen/Divulgação) Livro Gold, de Sebastião Salgado, da Taschen

zoom_out_map 34/40 Undershirt anti suor da Insider, cola V, preta/branca/bege. R$ 89,90, no site https://www.insiderstore.com.br (Insider/Divulgação) Undershirt da Insider

zoom_out_map 35/40 Kit da Foxton para o Dia dos Pais: camiseta temática e garrafa de vinho orgânico Terroir D'elegance. R$ 249, no site https://www.foxtonbrasil.com.br/ (Foxton/Divulgação) Kit da Foxton para o Dia dos Pais

zoom_out_map 36/40 Óculos de sol Lacoste. R$ 730, no site www.marchon.com (Lacoste/Divulgação) Óculos de sol Lacoste

zoom_out_map 37/40 Adega climatizada Brastemp para 28 garrafas, com painel eletrônico. R$ 1.819, no site https://loja.brastemp.com.br (Brastemp/Divulgação) Adega climatizada Brastemp

zoom_out_map 38/40 Relógio BVLGARI. R$ 32.940, no shopping Shopping JK Iguatemi. (BVLGARI/Divulgação) Relógio BVLGARI

zoom_out_map 39/40 Anel Monte Carlo em aço. R$ 190, no site https://www.montecarlo.com.br/ (Monte Carlo/Divulgação) Anel Monte Carlo