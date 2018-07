Suécia vence jogo contra a Suíça e volta às quartas após 28 anos

São Petersburgo – A Suécia se colocou entre as melhores seleções do mundo pela quinta vez na história, a primeira desde 1994, ao vencer a Suíça por 1 a 0 nesta terça-feira no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, e se classificar para as quartas de final da Copa na Rússia.

A força da marcação das duas equipes deixou a partida bastante amarrada, com muitas disputas físicas, e a vice-campeã mundial de 1958 obteve a vaga nas quartas através de seu jogador mais rápido e com uma dose de sorte. Forsberg acelerou pelo meio, chutou da entrada da área e contou com gol um desvio na marcação para balançar a rede.

Passados 28 anos desde o terceiro lugar obtido nos Estados Unidos, a Suécia brigará por uma vaga nas semifinais no próximo sábado, na Cosmos Arena, em Samara, contra Colômbia ou Inglaterra, que se enfrentarão ainda hoje na Otkrytiye Arena, em Moscou. EFE