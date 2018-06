Suécia vence e vai às oitavas com o México após vexame alemão

Redação Central – A Suécia venceu com tranquilidade o México nesta quarta-feira por 3 a 0, em Ecaterimburgo, e garantiu a classificação às oitavas de final na primeira colocação do grupo F, mas o resultado acabou não prejudicando as pretensões da seleção centro-americana de também avançar no torneio, já que a Alemanha perdeu para a Coreia do Sul no outro jogo da chave e foi eliminada.

Os gols da partida no Estádio Central foram marcados todos no segundo tempo. Augustinsson abriu o placar, Granqvist ampliou de pênalti, e Edson Álvarez, contra, fechou o marcador.

Com a vitória, os suecos terminaram com seis pontos, assim como a seleção dirigida por Juan Carlos Osorio, mas levaram vantagem no saldo de gols. Alemanha e Coreia do Sul, com três pontos cada, foram eliminadas, sendo que os atuais campeões ficaram na lanterna.

As duas seleções esperam agora a definição do grupo E, que tem Brasil, Sérvia e Suíça lutando por vaga. Os europeus enfrentarão o segundo colocado da outra chave, e os mexicanos vão encarar o primeiro.