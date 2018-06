Suécia vence Coreia do Sul com gol marcado com auxílio do árbitro de vídeo

Nizhny Novgorod – Amplamente superior durante boa parte da partida, mas com o ataque ineficaz diante de uma zaga eficiente, a Suécia venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio de Nizhny Novgorod, graças a um pênalti marcado com o auxílio do sistema de árbitro de vídeo (VAR).

Na primeira partida de Copa do Mundo da seleção sueca desde a despedida de Zlatan Ibrahimovic, a equipe treinada por Janne Andersson dominou a rival, mas só conseguiu balançar a rede aos 19 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti do zagueiro e capitão Andreas Granqvist.

A marcação foi feita com a ajuda do VAR. No lance, Kim Min-Woo desarmou Claesson com um carrinho na área e a jogada seguiu. Na sequência, o árbitro salvadorenho Joel Aguilar consultou o vídeo e viu que o sul-coreano não tocou a bola, apenas o adversário, e marcou a penalidade.

Com a vitória, a Suécia lidera o grupo F da Copa do Mundo com três pontos, ao lado do México, que derrotou a Alemanha pelo mesmo placar no último domingo.

Na próxima rodada, Coreia do Sul e México se enfrentarão no sábado na Rostov Arena, ao meio-dia (horário de Brasília). Mais tarde, às 15h, será a vez de Alemanha e Suécia irem a campo no Estádio Olímpico de Sochi.