Sucesso de público, “Tarsila” faz Masp ampliar horário de visitação

O Museu de Arte de São Paulo – Masp anunciou que o horário de funcionamento do museu será ampliado de forma excepcional por conta do sucesso da exposição “Tarsila Popular”, que encerra no próximo domingo, 28.

Nesta terça-feira, dia em que a entrada no museu é gratuita, a visitação será estendida até a meia-noite, horário que vai se repetir no sábado. Na quarta, quinta e domingo, o horário será das 10h às 19h e na sexta-feira, das 10h às 21h. Nesses dias, a entrada é de R$ 40 inteira e R$ 20 a meia. Mais informação, no site do museu.

Fenômeno de público, “Tarsila Popular” já teve 332.000 visitantes até o momento. A exposição rendeu ao MASP recorde de visitação para um único dia: 8.454 pessoas, que esperaram até 5h na fila para ver as obras da artista Tarsila do Amaral. Esta é a mais ampla mostra já feita da obra da modernista Tarsila do Amaral.