Stranger Things e La Casa de Papel: veja as estreias da Netflix em julho

O mês de julho traz novas temporadas de séries de peso da Netflix. Orange is The New Black chega ao final com a sétima temporada; Stranger Things e La Casa de Papel voltam com novos capítulos. Confira abaixo a lista com os principais lançamentos de julho na Netflix:

4 de julho – Stranger Things – temporada 3

A terceira temporada de Stranger Things traz o elenco original e alguns novos personagens. Ao que tudo indica, o Devorador de Mentes está mais forte do que nunca e tem planos para invadir a escola. Os romances entre Eleven e Mike e Lucas e Max também estarão presentes nos novos episódios.

19 de julho – La Casa de Papel – temporada 3

A terceira temporada dá novos rumos à série: após a fuga bem sucedida da Espanha, os protagonistas são chantageados e obrigados a realizar um novo assalto, única forma de resgatar Rio, sequestrado, e proteger seu esconderijo.

26 de julho – Orange is The New Black – temporada 7

Na sétima e última temporada de Orange is The New Black, a protagonista Piper Chapman retorna à sociedade após terminar de cumprir sua pena. Sua esposa Alex e as outras presidiárias não têm a mesma sorte.

Lançamentos de julho na plataforma Now

10 de julho – Nós (US)

O filme Nós, segundo trabalho do diretor Jordan Peele, é um thriller psicológico sobre uma família confrontada por um grupo de sósias.

11 de julho – Shazam!

O filme conta a história de Billy Batson, garoto de 14 anos que vai parar num lar de crianças esquisitas e pode se transformar em um super-herói adulto.

17 de julho – A Espiã Vermelha

Judi Dench interpreta personagem real, Melita Norwood, uma secretária inglesa que passou segredos nucleares para a União Soviética durante 50 anos por motivos aparentemente ideológicos.