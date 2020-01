Startup aposta em drinques que incluem tintos e brancos na receita

No porto tônic e no new york sour ninguém estranha a presença do vinho. Pensando nisso, a startup Fabenne convidou o festejado bartender Kascão Oliveira para elaborar coquetéis nos quais brancos e tintos têm papel de destaque.

O objetivo da companhia, com sede na Mooca, em São Paulo, é impulsionar as vendas de seu cabernet sauvignon, de seu rosé bem avermelhado e de seu moscato, comercializados em caixas de 3 litros (cada unidade custa R$ 99 e a produção é feita em parceria com vinícolas da Serra Gaúcha). Conheça alguma das receitas elaboradas pelo Kascão, ideais para dias quentes.

Funky Nonna: leva 150 ml de moscato, 50 ml de suco de pêssego, 50 ml de Curaçau, 4 lichias e 4 morangos. Basta misturar tudo com gelo e servir numa taça grande de vinho.

Fabenne Spritz: junte 150 ml de vinho moscato, 50 ml de Aperol e 50 ml de Citrus. Sirva em um copo alto com gelo e decore com laranja e morangos.

Drinques com vinhos, da Fabenne Drinques com vinhos, da Fabenne

Imigranti: é a junção de 150 ml de moscato, 50 ml de água tônica e 50 ml de Campari. Sirva com gelo na taça de vinho grande e decore com uma rodela de limão siciliano.

Fabenne Sour: despeje na coqueteleira 150 ml de moscato, 30 ml de gim, 20 ml de xarope, 20 ml de suco de limão e gelo. Bata, sirva coado numa taça Martini e decore com uvas Itália.

Fabenne Cattivo: misture 100 ml de cabernet sauvignon, 50 ml de purê de amora, 30 ml de rum envelhecido e 30 ml de xarope simples. Sirva com gelo no copo baixo.