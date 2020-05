Star Wars, The Handmaid’s Tale e mais: o que chega aos streamings em maio

Ao chegar no segundo mês de quarentena, procurar novos filmes ou séries para assistir pode ser um desafio – afinal, depois de bastante tempo vivendo em isolamento social, parece que não há mais nada para ver em nenhuma das plataformas disponíveis. E, mesmo com tanto tempo livre, rever produções pode acabar se tornando um pouco entediante.

Mas, para o mês de maio, os serviços de streaming irão renovar seus catálogos e adicionar diversos conteúdos passíveis de maratonas. O Amazon Prime Video, por exemplo, irá adicionar todos os 9 filmes da saga “Star Wars”, assim como o spin-off “Rogue One: Uma História Star Wars” – uma boa opção tanto para quem já é fã da história dos Skywalkers ou para quem ainda não conhece o universo.

E para os assinantes do Globoplay que, após o fim do Big Brother Brasil, estão tentando descobrir o que assistir na plataforma, uma opção é a série “The Magicians”, que receberá a quarta temporada este mês. Já no caso da Netflix, os destaques incluem dois filmes da trilogia Batman do diretor Christopher Nolan, a nova série de Ryan Murphy, “Hollywood”, e o clássico do terror “Psicose”, de Alfred Hitchcock.

Confira, abaixo, a ordem dos lançamentos para as plataformas:

Amazon Prime Video

Título Data Malévola: Dona do Mal 01/05 Rogue One: Uma História Star Wars 01/05 Star Wars – Episódios 1 a 9 01/05 Frozen 2 01/05 Battlestar Galactica (Temporadas 1-4) 01/05 Upload (Temporada 1) 01/05 Pica-Pau: O Filme 05/05 Anne Edmonds: What’s Wrong With You? (Temporada 1) 08/05 Dispatches From Elsewhere 08/05 Distúrbio 09/05 Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica 10/05 Jurassic World: Reino Ameaçado 12/05 A Hora da Sua Morte 15/05 The Last Narc (Temporada 1) 15/05 Medo Profundo: O Segundo Ataque 20/05 Homecoming (Temporada 2) 22/05 The Vasp Of Night 29/05 De Férias Com O Ex Brasil (Temporada 2) Sem data

Globoplay

Título Data Back Box: Armadilhas da mente 01/05 Mães A(r)madas 05/05 Scorpion: Serviço de Inteligência 05/05 The Magicians (Temporada 4) 07/05 Os Roni (Temporada 2) 07/05 FBI 15/05 Nancy Drew 22/5 The Good Doctor (Temporada 3) Sem data The Handmaid’s Tale (Temporada 3) Sem data Cidade de Refúgio Sem data Shades of Blue: Segredos Policiais Sem data Vitória: A Vida de Uma Rainha Sem data Ray Donovan (Temporada 6) Sem data Midnight, Texas (Temporada 2) Sem data Vossa Excelência Sem data Xilindró Sem data

Netflix