Star Wars: Os Últimos Jedi arrecada US$ 220 mi nos EUA

Washington – “Star Wars: Os Últimos Jedi” arrecadou US$ 220 milhões em bilheterias em seus primeiros dias nos cinemas dos Estados Unidos, perdendo apenas para a estreia de “Star Wars: O Despertar da Força” (2015), informou neste domingo o site especializado “The Hollywood Reporter”.

O oitavo episódio da série idealizada por George Lucas quase chegou ao recorde registrado pelo sétimo filme da saga, que estreou em 2015 arrecadando US$ 247,9 milhões nos cinemas americanos.

Em nível internacional, o filme dirigido por Rian Johnson arrecadou outros US$ 230 milhões, mesmo ainda não tendo estreado em grandes mercados, como o do Japão e o da China.

A previsão é que “Star Wars: Os Último Jedi” arrecade no primeiro fim de semana US$ 425 milhões, ficando atrás de “Velozes e Furiosos 8”, com US$ 542 milhões, “Star Wars: O Despertar da Força”, com US$ 529 milhões, “Jurassic World”, com US$ 525 milhões, e “Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2”, com US$ 438 milhões.