Star Wars lidera bilheteria de EUA e Canadá pela 3ª semana consecutiva

Los Angeles — Pela terceira semana seguida, “Star Wars: A Ascensão Skywalker” se manteve na liderança da bilheteria de Estados Unidos e Canadá, que passou a contar com o terror “O Grito” como a única estreia entre os cinco filmes que mais arrecadaram na semana passada.

De acordo com o portal especializado “Box Office Mojo”, o novo episódio da saga criada por George Lucas já acumula US$ 33,7 milhões no âmbito “doméstico” e US$ 918,8 milhões no mundo todo.

Dirigido por J.J. Abrams, que também foi o responsável por “Star Wars: O Despertar da Força” (2015), o nono episódio retoma o confronto entre Rey (Daidy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver) com diversos esclarecimentos sobre a trilogia.

A segunda posição ficou com “Jumanji: Próxima Fase”, que faturou 26,5 milhões somando EUA e Canadá na última semana, e já soma US$ 610 milhões no mundo todo. No terceiro lugar aparece “Adoráveis Mulheres”, dirigido por Greta Gerwig, que arrecadou US$ 13,6 milhões.

No fim de semana de estreia nas telonas, “O Grito” faturou US$ 11,3 milhões. Sob a direção de Nicolas Pesce (“Os Olhos da Minha Mãe”, 2016), o filme, que se passa em uma casa amaldiçoada por uma entidade, conta com John Cho, Andrea Riseborough e Demián Bichir no elenco.

“Frozen 2”, na quinta posição, arrecadou US$ 11,3 milhões, chegando a US$ 1,325 bilhão de faturamento total. A marca supera os US$ 1,281 alcançados pela animação original, “Frozen: Uma Aventura Congelante” (2013).

Por enquanto, o segundo filme está atrás apenas de “O Rei Leão” (2019), que continua sendo a animação mais bem-sucedida da história, com US$ 1,657 bilhão.