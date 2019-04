Star Wars divulga teaser e título do episódio IX: “The Rise Of Skywalker”

Chicago — “Star Wars: The Rise Of Skywalker” será o título do novo filme da saga galáctica, que estreará no final do ano e cujo primeiro trailer foi revelado nesta sexta-feira na convenção Star Wars Celebration, que está sendo realizada em Chicago, nos Estados Unidos.

Dirigida por J.J. Abrams, esta nova produção porá fim à saga de filmes sobre a família Skywalker, e deixa uma incógnita sobre o futuro do universo idealizado por George Lucas, que se transformou em um autêntico fenômeno cultural.

Nas imagens do trailer, Rey aparece brandindo seu sabre de luz antes de abrir espaço para cenas dos outros protagonistas, junto a impactantes sequências de lutas e perseguições espaciais.

“Esta é uma aventura na qual todo o grupo está reunido. São maravilhosos juntos”, declarou Abrams diante de milhares de fãs ansiosos para receber detalhes do novo filme, lançadas a conta gotas depois de mais de dois anos de filmagem em segredo.

O diretor, que já esteve à frente de “O Despertar da Força” (2015), situou os eventos da nova trama “um tempo depois dos eventos” mostrados em “Os Últimos Jedi” (2017), no qual participou como produtor.

O nono episódio contará em seu elenco com Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren/Ben Solo), Óscar Isaac (Poe Dameron) e Lupita Nyong’o (Maz Kanata).

Carrie Fisher, a eterna princesa e agora general Leia Organa, que morreu em 2016, aos 60 anos, também aparecerá no próximo filme graças a cenas feitas originalmente para o Episódio VII que não foram utilizadas.

“Não havia forma de substituir Carrie Fisher. Ela era maravilhosa, nós a amávamos”, declarou Abrams.

“Ela está atuando no filme, sem computação gráfica, portanto trabalhamos uma última vez com ela”, detalhou Abrams, que acrescentou que “The Rise Of Skywalker” está na fase de pós-produção para acrescentar os efeitos especiais.