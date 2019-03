Stan Lee deixa sua marca no cimento de Hollywood

Stan Lee, cujos super-heróis da Marvel fazem parte da cultura popular há meio século, foi homenageado nesta terça-feira ao colocar suas mãos e pés no cimento do Teatro Chinês de Hollywood.

O lendário artista de 94 anos, criador de “Homem-Aranha”, “Hulk”, “Homem de Ferro”, “Quarteto Fantástico” e “Thor”, brincou durante a cerimônia ao dizer que, ao saber o quão bom era no mundo dos quadrinhos, “pediu um aumento” de salário.

“Tenho sido o homem mais sortudo do mundo porque tive amigos, e ter os amigos certos é tudo, pessoas com as quais você pode contar, que dirão a verdade se você perguntar algo”, assinalou.

Lee homenageou emocionado a sua “maravilhosa” esposa Joan, com quem foi casado por quase 70 anos e que morreu há menos de duas semanas aos 93 anos.

Na sexta-feira passada também foi homenageado como a “lenda da Disney” – a Marvel faz parte do estúdio de animação há quase uma década – na exposição D23, realizada perto de Los Angeles, onde recebeu uma salva de palmas.