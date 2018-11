Stan Lee, da Marvel, morre aos 95 anos

São Paulo — Stan Lee, roteirista, editor e criador de heróis da Marvel, faleceu nesta segunda-feira (12), aos 95 anos de idade. O quadrinista participou da criação de sucessos como o Homem-Aranha, os X-Men, os Vingadores, Demolidor, Pantera Negra, Homem-Formiga, o Quarteto Fantástico, entre outros.

A informação foi dada pelo site norte-americano TMZ e confirmada pela filha de Lee. “Meu pai amava todos os seus fãs. Ele foi um grande e decente homem”, disse ela ao site.

O TMZ afirma que uma ambulância chegou à casa de Stan Lee em Hollywood Hills, na Califórnia na manhã de hoje e o levou para o Centro Médico de Cedars-Sinai, em Los Angeles — uma vez no hospital, a lenda dos quadrinhos não sobreviveu.

O escritor já vinha apresentando problemas de saúde e, no início deste ano, declarou que estava lutando contra uma pneumonia. No dia 31 de outubro, Stan foi levado às pressas para o mesmo hospital por conta de um mau súbito, também de acordo com o TMZ. A causa de morte ainda não foi revelada.

Reação dos fãs

Nas redes sociais os fãs lamentaram a morte da lenda dos quadrinhos:

Não estou acreditando que a pessoa que criou o melhor universo de histórias em quadrinhos e trouxe felicidade à várias pessoas realmente se foi… Descanse em paz Stan Lee, vc ficará para sempre em nossos corações ❤ pic.twitter.com/TD3NdFKNL9 — Amanfar (@amandafarnesi1) November 12, 2018

Todos nós sabíamos que isso um dia ia acontecer, e infelizmente esse dia chegou

Se foi uma lenda. o mundo geek/ cinematográfico perdeu um mito

ele deixou o seu legado, mas infelizmente não irá ver todo o seu sucesso

Não é só em filme que os heróis morrem

Descanse em paz Stan Lee pic.twitter.com/Q7AAKga3Mc — Nay com Y 🔥 (@NayalvesJ) November 12, 2018