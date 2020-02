Spirit Awards: filmes e atores excelentes longe da badalação do Oscar

São Paulo – Se você não é um cinéfilo inveterado, talvez nunca tenha ouvido falar do Film Independent Spirit Awards. Mas a premiação, menos badalada que Oscar ou Golden Globes, está longe de ser irrelevante.

Como de costume, o Spirit Awards 2020 acontece em Los Angeles no sábado dia 8, um dia antes do Oscar. A premiação existe desde 1984 e celebra o cinema independente, ou seja, produções que não contam com o financiamento dos grandes estúdios de Hollywood (ou da Netflix).

Assim, entre os indicados estão filmes com orçamentos bem mais modestos que os dos filmes que esmagam todos os recordes de bilheteria e contam com lobby pesado para conquistar uma dezena de indicações ao Oscar.

Isso não quer dizer que no Spirit concorram “filmes B” ou amadores. O oposto disso. A qualidade é altíssima, mesmo no caso de um diretor estreante com um rol de atores em início de carreira. Além disso, filmes que vão para o circuito mainstream (e ganham Oscars, até de Melhor Filme) também estão presentes. Desde que sejam independentes, está valendo.

Nos últimos anos, filmes como “Moonlight”, “Spotlight”, “Doze Anos de Escravidão” e “Birdman” saíram premiados do Spirit e depois faturaram alto no dia seguinte, no Oscar. Também acontece de diretores em início de carreira e ainda desconhecidos ganharem o Spirit para, anos depois, conquistarem um público maior e se consagrarem no Oscar. Foram os casos de Quentin Tarantino, Christopher Nolan e Steven Soderbergh.

Indicados em 2020

Concorrem a Melhor Filme “A Hidden Life”, “Clemency”, “The Farewell”, “História de um Casamento” e “Joias Brutas”. “História de Um Casamento”, de Noah Baumbach, concorre a seis Oscars e tem chances em ambas as premiações. “A Hidden Life”, do premiado diretor Terrence Mallick, também chega forte no prêmio.

Mas o grande vencedor deverá ser o elogiadíssimo “Joias Brutas” (já disponível na Netflix brasileira), dos irmãos Josh e Benny Safdie, com Adam Sandler na melhor atuação de sua carreira. Muitos davam como certa as indicações de Sandler e dos diretores no Oscar, mas o filme não conseguiu romper a barreira de proteção da Academia.

Exatamente por isso o Spirit Awards existe: para celebrar filmes excelentes que ficam de fora da “grande festa” do Dolby Theatre, onde muitas vezes concorrem filmes medíocres, mas com dinheiro suficiente para promover lobby pesado entre os membros votantes – a indústria de marketing no Oscar é reconhecidamente multimilionária, com empresas e pessoas especializadas em “garantir uma indicação” ao cliente.

Em categorias de atuação aparecem filme excelentes que não estarão representados no Oscar, como “The Farewell”, “The Last Black Man in San Francisco”, “Honey Boy” e “Waves”. Entre os diretores indicados está Robert Eggers, por “O Farol”, os irmãos Sadfie e duas mulheres, Alma Har’el (“Honey Boy”) e Lorene Scafaria (“As Golpistas”). No quesito diversidade, o Spirit costuma sempre estar à frente do Globo de Ouro ou do Oscar, sendo muito comum que mulheres estejam bem representadas nas categorias historicamente masculinas de roteiro e direção.

Na categoria Melhor Filme Internacional, o Brasil está representado com “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, que levou o prêmio Un Certain Regard em Cannes. As críticas nos Estados Unidos foram muito boas, o que torna o filme brasileiro um forte candidato. Mas há a concorrência do onipresente “Parasita”, da Coreia do Sul. Difícil este perder. Ainda há os ótimos “Os Miseráveis” (França) e “Retrato de uma Jovem em Chamas” (França).

Veja a lista completa de indicados no site do Film Independent Spirit Awards.