Spice Girls anunciam retorno do grupo sem Victoria Beckham

Londres – As Spice Girls anunciaram nesta segunda-feira, 5, o retorno do grupo, agora um quarteto, já que não terão a companhia de Victoria Beckham, em uma turnê pelo Reino Unido.

Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Geri Horner e Emma Bunton revelaram os detalhes através de um vídeo postado no Twitter no qual as quatro aparecem caraterizadas como apresentadoras de telejornal.

Os ingressos para as seis apresentações anunciadas para o Reino Unido, todas em junho de 2019, começarão a ser comercializados no sábado.

A cantora Jess Glynne irá acompanhar o quarteto de integrantes originais das Spice Girls sobre o palco.

Segundo revelou o jornal “The Guardian”, Mel B apareceu nos últimos dias em uma festa de Halloween fantasiada de Victoria Beckham, sustentando um cartaz no qual dizia: “Não, não vou sair de turnê”.

O namorado de Mel B, Gary Madatyan, se fantasiou de David Bekcham, marido da estilista, com outro cartaz que dizia: “Por favor, por favor, por favor, faça pelos fãs das Spice Girls”.

O grupo confirmou datas para atuar em Manchester (1 de junho), Coventry (3 de junho), Sunderland (6 de junho), Edimburgo (8 junho), Bristol (10 de junho) e Londres (15 de junho).

O grupo, que ganhou fama em 1996 com o single “Wannabe”, se separou definitivamente em 2000, depois de dois anos atuando como quarteto, após a saída de Gerry.

As cinco voltaram a se juntar para uma turnê em 2007 e atuaram de novo juntas na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

O álbum estreia, “Spice” (1996), e iniciou um caminho de sucessos que levou o grupo a vender mais de 85 milhões de discos no mundo todo.