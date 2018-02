SP lidera lista de eventos de carnaval mais populares do Facebook

O carnaval de rua São Paulo está cada vez maior, como já provaram as 3,95 milhões de pessoas que ocuparam as ruas nos blocos de pré-carnaval do último fim de semana. Mais uma prova de que a capital paulista realmente virou um destino carnavalesco é que a cidade lidera a lista com maior número de pessoas confirmadas em eventos dos blocos no Facebook. O Rio de Janeiro fica em segundo lugar e Belo Horizonte (MG) e Florianópolis dividem a terceira posição.

O bloco com maior número de confirmados e interessados do Facebook é o Que Casar Que Nada, que será realizado na terça-feira, 13, em São Paulo. Em segundo lugar, fica o tradicional Bloco da Favorita, que vai ocorrer no sábado, 10, no Rio. A medalha de bronze fica para outro bloco paulista, o Domingo Ela Não Vai, que ocupa as ruas da cidade no domingo, 10. Resta saber se o interesse virtual vai se converter em público real nas ruas.

Confira a lista completa dos dez blocos com mais confirmados e interessados no Facebook até esta quinta-feira, 8:

1.Que Casar Que Nada – Data: 13/02 (São Paulo/SP)

2.Bloco da Favorita – Data: 10/02 (Rio de Janeiro/RJ)

3.Domingo Ela Não Vai – Data: 11/02 (São Paulo/SP)

4.Bloco Banda de Ipanema – Data: 10/02 (Rio de Janeiro/RJ)

5.Bloco Agrada Gregos – Data 10/02 (São Paulo/SP)

6.Ma-Que-Bloco – Data: 10/02 (São Paulo/SP)

7.Bloco dos Trouxas – Data: 11/02 (Belo Horizonte/MG)

8.Bloco do Vale – Data: 10/02 (São Paulo/SP)

9.Bloco dos Sujos – Data: 10/02 (Florianópolis/SC)

10.Bloco Minhoqueens – Data: 10/02 (São Paulo /SP)