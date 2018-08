Sem tempo para buscar bons vinhos? Empresa faz delivery de adega completa

Sonhando em ser um colecionador de vinhos com uma adega maravilhosa, mas sem saber como transformar sua fantasia em realidade? Entendo. A perspectiva de selecionar vinhos pode ser aborrecida, com uma série de compras que exigem pesquisas demoradas e muitas decisões meticulosas. Mas você está com sorte.

Em junho, a Sotheby’s começou a oferecer uma resposta para esse problema em Nova York e Hong Kong com suas “adegas instantâneas”.

Entre um e-mail e outro, é só fazer um clique no seu iPhone ou no computador, e em 24 horas uma das quatro coleções de vinhos com curadoria de especialistas da Sotheby’s chegará na sua casa. Preço? De US$ 5.000 a US$ 25.000. Em suma: esta é a maneira mais simples e rápida de satisfazer a sua ânsia de colecionar, de gastar uma grande bonificação, de celebrar uma união ou de dar um presente suntuoso.

A ideia faz parte da meta da casa de leilões internacional de ser uma empresa de vinhos com serviço completo e integrado, explica Jamie Ritchie, diretor mundial de vinhos da Sotheby’s.

Primeiro veio a loja de varejo e a divisão on-line de vinhos em Manhattan, abertas em 2010 em um espaço ao lado do saguão da casa de leilões. Quatro anos depois, a Sotheby’s abriu uma loja em Hong Kong. “O óbvio passo seguinte foi o gerenciamento de coleções e o serviço de assessoramento que lançamos em junho”, diz Ritchie. “Nós colocamos o tempo, e os clientes fazem a parte divertida.”

Em conjunto com esses serviços, a loja de varejo apresentou as adegas instantâneas. “Percebemos que havia uma necessidade”, diz Julia Gilbert, vice-presidente e assessora sênior de vinhos.

Mais serviços

É claro que antes de clicar para comprar é preciso saber onde você vai guardar o estoque instantâneo e como vai organizar as 50 a 168 garrafas. Elas precisam de um ambiente fresco e úmido, a uma temperatura ideal de 12º C com 75 por cento de umidade. (Segurança com impressão digital e elevadores refrigerados, opcional.) A Sotheby’s já está fazendo isso, trabalhando em uma parceria para instalação de armazenamento e, como a compra de uma adega instantânea inclui uma consulta com um membro da equipe de assessoramento, você pode fazer perguntas sobre as melhores unidades de temperatura controlada. Eles também estão desenvolvendo um sistema de administração de estoque que os compradores das adegas podem usar.

As quatro opções de adega da Sotheby’s em Nova York (duas em Hong Kong) são coleções para iniciantes com objetivos diferentes, desde a exploração e o aprendizado até o investimento. As coleções são compostas principalmente pelos clássicos Bordeaux, Borgonha e champanhes de safras excelentes, prontos para consumo. “Eles fornecem uma variedade de estilos, regiões e preços e são adequados para várias ocasiões”, diz Gilbert. (Se você gosta do cabernet de Napa Valley ou do barolo italiano, é melhor trabalhar com um dos assessores da Sotheby’s para criar algo mais personalizado.)

Surpreendentemente, parece que nenhum outro merchant oferece adegas instantâneas com um clique, nem mesmo os melhores do Reino Unido, como a Berry Bros & Rudd (BBR) e a BI Wines (antigamente chamada Bordeaux Index), famosos pelos serviços personalizados aos clientes.

Mas a Sotheby’s reconhece que há um mundo novo e veloz de gratificação instantânea, até para o vinho. Então, se você quiser a opção de compra com um simples clique, suas Adegas Instantâneas são a gratificação instantânea. (Tintim.)