Sósias de Trump e Kim Jong Un são expulsos de estádio olímpico

Dois sósias – do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do líder norte-coreano, Kim Jong Un – foram expulsos do estádio onde foi realizada nesta sexta-feira a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang.

O falso Donald Trump, com seu cabelo louro e pele alaranjada, exibia no penteado as letras ‘USA’.

O duplo de Kim Jong Un usava o corte de cabelo curto característico do líder norte-coreano.

Os dois foram conduzidos sem incidentes para fora do estádio, mas sua passagem pela tribuna da imprensa causou um pequeno tumulto.