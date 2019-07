Sorocaba recebe maior torneio de churrasco americano da América Latina

Neste domingo (7), a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, recebe o Campeonato Paulista Kings American Barbecue, que já é considerado o maior evento da América Latina de competição de pitmasters, também conhecidos como mestres churrasqueiros.

O evento, organizado por Jefferson Taboada, aguarda a presença de 150 competidores divididos em 30 equipes que apresentarão o que existe de melhor da técnica do churrasco de defumação, também chamado de smoked BBQ, american BBQ ou apenas BBQ.

Final da Copa América

Como a data do evento coincide com a final da Copa América, a organização do evento preparou um espaço com telão exclusivo para a transmissão do jogo entre Brasil e Peru.

A competição inédita

Trinta jurados homologados pela KCBS (Kansas City Barbeque Society), maior órgão internacional de competições e julgamento de campeonatos de American Barbecue, vão apreciar e julgar o melhor “Churrasco Defumado” do campeonato e, assim, vão escolher a melhor equipe de pitmasters paulista, que, além de garantir o troféu, levará R$ 6 mil reais em prêmios.

Os jurados vão avaliar sabor, textura e apresentação em quatro categorias: Chicken (frango), Pork Ribs (costela suína), Pork (copa lombo) e Brisket (peito bovino). O time campeão e o vice-campeão garantem vaga na Grande Final da Pitmasters Brasil, que será realizada em novembro de 2019 com os finalistas de outros estados.

Competições paralelas

Para intensificar ainda mais o clima de competição, disputas paralelas com a participação do público foram programadas, como: Quem come mais cachorro quente, Quem come mais pimenta e Quem bebe mais cerveja. Tudo bem ao estilo norte-americano de festejar em torno da brasa.

Marcas de peso, como Jack Daniel’s, John Mc Lebleau Temperos Especiais, De Cabrón molhos de pimenta, Briquetes Agrotan, Facas Serra Grande, Lehas Special Meats, Carvão Ipê, Churras BBQ Empório e Brojer Knife, já firmaram o patrocínio do evento.

Festa para todos

Na área de cerca de 5 mil metros quadrados, além de apreciar as carnes preparadas pelos competidores, o público, estimado em 1500, poderá curtir outras atrações, como praça de alimentação com diversas estações de churrascos, lanches e doces; as bandas Giorgio Gaita Blues, Giovanni Boss & Free Bird e Skull Aje, expositores e espaço kids.

SERVIÇO

Campeonato Paulista Kings American Barbecue

Quando: 7 de julho – a partir das 11h

Onde: Espaço Monteiro Lobato – Sorocaba – São Paulo

Ingressos: R$ 15 aqui.