Sogra vai a casamento de escritora vestida de noiva nos EUA

Se uma convidada de um casamento aparecesse com uma roupa branca, seria estranho. Agora, imagine se a mãe do noivo surgisse assim? Foi o que aconteceu na cerimônia da escritora americana Amy Pennza, que usou as redes sociais para contar o episódio.

Embora tenha se esforçado para ironizar e tratar com bom humor o assunto, ela desabafou. “Minha sogra só se lembra de ver o vestido numa loja, provar, ver que servia e aproveitar que estava em liquidação”, conta Amy.

Enquanto estava se preparava para subir ao altar, vestida e sendo fotografada como em qualquer making off de casamento, a noiva se lembrou da chegada da sogra. “Ela apareceu totalmente vestida e a luz do sol iluminando aquele vestido, que não poderia ser mais branco. Só lembro de dizer: ‘Você poderia ser a noiva!’. E a expressão do rosto dela (sogra) era a de que outra pessoa já havia notado isso”, afirmou.

Amy tentou defender a mãe do marido, argumentando que ela ama uma liquidação. “A única explicação é que ela simplesmente não conseguiu ignorar uma liquidação”, brinca.

Apesar disso, a noiva admitiu: “Queria ter uma resposta melhor sobre o motivo para ela ter escolhido aquele vestido. Não consigo me conformar como ela teria achado normal, já que todos sabemos o que não devemos usar em certas ocasiões: não usar vermelho em um funeral e nem branco em um casamento”, disse.

A americana conclui fazendo um alerta, em entrevista ao HuffPost: “Acho que é isso que eu diria para qualquer um que esteja planejando um casamento: descubra o que sua sogra vai usar”.

Nas redes sociais, os internautas ironizaram a situação com memes e comentários. “Oh, meu Deus! Eu já vi sogra usando vestido preto, mas nunca um vestido de noiva”, escreveu uma usuária do Twitter.

Com a repercussão do caso, Amy passou a postar uma sequência de histórias sobre como é a sogra e a relação das duas, que é muito positiva, segundo a escritora. Por exemplo quando ela ajustou as calças sociais de Amy para que ele começasse em seu primeiro emprego ou que ela sempre aparece com comida e roupas para os netos. A escritora também disse que a situação rende uma boa lembrança do dia do seu casamento.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps — Amy Pennza (@AmyPennza) June 19, 2019

“Minha sogra usou um vestido de noiva no meu casamento. Então, sim, destaque essa, Twitter”