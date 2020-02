Sofá retrátil: um ótimo descanso com a cara do verão

Chegou o verão e com ele o período de férias. Neste momento, tudo o que as pessoas mais desejam é tirar um tempo de folga para descansar e se divertir ao lado da família e dos amigos.

E elas podem relaxar e curtir os momentos de descanso, por exemplo, em um confortável sofá retrátil.

Sofá retrátil Sofá retrátil

O papel dos sofás nas decorações de verão

No verão, a maioria das pessoas vai para casas de praia ou de campo. Imóveis assim possuem áreas sociais amplas e abertas, bem integradas com o meio externo para que todos possam passar mais tempo em atividades de lazer e entretenimento.

Assim, grande parte dos seus ambientes precisa de móveis de qualidade, que possam resistir a muitos momentos de descontração, além das intempéries.

Decorações de verão podem seguir muitos estilos. Pra começar, em temática praiana ou campestre, numa atmosfera mais rústica. Também numa linha romântica, tipo provençal; clean e minimalista, com cores neutras; ou mesmo retrô, com tons vibrantes.

As características do design das peças mobiliárias que combinaram com estes ambientes segue, provavelmente, o estilo pré-determinado para elas.

Fazendo uma pesquisa rápida nas lojas, é possível encontrar vários modelos de móveis para áreas internas ou externas à venda. E alguns destes não podem ficar de fora das decorações de verão, sobretudo pensando no quesito descanso – dentre eles camas e poltronas.

Os sofás, em especial, podem ser de vários tipos. Há, por exemplo, o sofá retrátil, o sofá reclinável, o sofá com chaise, e mais.

Sofá retrátil Sofá retrátil

“Os sofás mais cobiçados atualmente são os que têm opção com chaise, que oferece prolongamento, tornando-os mais confortáveis. Em alguns deles, a chaise é retrátil, assim como o encosto”, comenta arquiteta Laurimar Coelho, em reportagem de Revista Zap Imóveis.

O sofá retrátil, falando mais especificamente, trata-se de um dos modelos mais modernos e versáteis de sofás. Ele vem com partes que podem ser articuladas e que permitem que o encosto seja inclinado.

Fora que também podem estender os assentos, fazendo-os virar uma chaise. Com certeza, é a opção que oferece mais conforto para os momentos de descanso e lazer nas nestas férias.

Conforto nas decorações de verão

Sofás são os móveis protagonistas em ambientação de salas de estar, assim como de algumas varandas e outras áreas sociais.

Isto não poderia ser diferente em decorações de verão, ou seja, decorações de casas de praia ou de campo usadas pelas pessoas nas folgas. Agregam beleza e funcionalidade a estes espaços, enfatizando uma atmosfera mais casual – tudo a ver com o tempo de férias.

O que se deve enfatizar neste texto é que não é todo o tipo de sofá que combina com áreas de entretenimento, sobretudo expostas a intempéries. Para estes casos, o modelo de móvel escolhido deve apresentar um revestimento específico, bem mais resistente.

Sofá retrátil Sofá retrátil

Incríveis sofás para o verão

Sofás escolhidos para decorações de casas de férias podem ser de muitos formatos e materiais diferentes. Se for para um ambiente mais protegido, a opção mais tradicional é o rattan ou a madeira – quando tratada pode durar muitas vezes mais.

Também tem as fibras naturais, como a palha. Peças em treliça é um verdadeiro charme e têm tudo a ver com o cenário do verão.

Nos últimos tempos, os decoradores têm preferido sugerir sofás feitos em materiais mais sustentáveis, amigos do meio ambiente, e que permitem igual vários tingimentos. Mas isto pode não funcionar para áreas abertas.

Neste caso, podem-se usar sofás com estrutura feita com fibra sintética, como tramas de cordas náuticas, que são fáceis de limpar e suportam bem as mudanças de temperatura.

Agora, para criar uma linda decoração de verão para a sua casa de férias, pense não só na escolha do seu sofá – o protagonista do cenário –, mas nos acessórios.

Todo item almofadado deve ser revestido com um tecido impermeável. E junto do estofado principal podem-se ter outros assentos extras, como cadeiras e bancos. E estes podem ser feitos de outros materiais, como alumínio e plástico.

Sofá retrátil Sofá retrátil

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.