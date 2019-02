Snoop Dogg confirma música em parceria com Anitta

São Paulo – Os fãs de Anitta já podem aguardar mais uma parceria da cantora com um artista internacional. Dessa vez, o nome vem do rap e já foi a voz de hits como “Drop It Like It´s Hot” e “Sensual Seduction”: o cantor Snoop Dogg!

O anúncio foi feito pelo próprio rapper no Instagram do produtor musical Papatinho. “Estou te dizendo, quando eu colocar minha voz nisso, nós teremos um hit! Vão ter muitas bundas por todos os lados”, disse no vídeo.

Poucas semanas atrás, Anitta havia publicado um story em seu Instagram mostrando uma chamada de vídeo com Snoop Dogg, já despertando a possibilidade de uma colaboração entre ambos.