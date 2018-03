Site transforma você em Lego e entrega boneco em casa

O Lego é um dos brinquedos mais presentes na infância e o amor de muitas pessoas pelos blocos montáveis é tanto que elas continuam a acompanhar a marca por toda a vida.

Ciente dessa fidelidade, a loja londrina especializada em presentes criativos FireBox lançou o mecanismo Brick Yourself onde usuários compartilham dados sobre eles e o portal cria uma réplica personalizada. Para conceber os bonecos com a maior semelhança possível, a plataforma solicita uma foto e faz diversas perguntas como hobbies, trabalho e até as peças de roupas favoritas.

Pensada para presentear amigos ou a si próprio, a iniciativa custa 29,90 libras (cerca de 135 reais, sem o frete).