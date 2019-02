Sin City volta com tramas obscuras e estética comic em 3D

1. Muita ação em setembro zoom_out_map 1/14 (Divulgação / Diamond Filmes) cinemas. Filmes como “Os Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário”, “Sin City: A Dama Fatal” e “Maze Runner – Correr ou Morrer” estão entre os destaques da programação do período. Mas não é só isso. Longas de outros gêneros também agitarão as telonas, como a ficção científica “O Doador de Memórias” e os dramas “O Último Concerto” e “Era Uma Vez Em Nova York”. Confira a seguir estas e outras produções marcadas para setembro. São Paulo - Setembro é mês de muita ação noscomo “Os Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário”, “Sin City: A Dama Fatal” e “Maze Runner – Correr ou Morrer” estão entre os destaques da programação do período. Mas não é só isso. Longas de outros gêneros também agitarão as telonas, como a ficção científica “O Doador de Memórias” e os“O Último Concerto” e “Era Uma Vez Em Nova York”. Confira a seguir estas e outras produções marcadas para setembro.

2. “Se Eu Ficar” – 4 de setembro zoom_out_map 2/14 O filme “Se Eu Ficar”, que estreia no dia 4 de setembro, é baseado no best-seller de Gayle Forman. A história traz o drama de Mia Hall (Chlöe Grace Moretz), uma garota extremamente talentosa para a música que vive dedicada a ensaios e à carreira, até que conhece Adam (Jamie Blackley), por quem se apaixona loucamente. Mas a dificuldade de conciliar amor e trabalho não é o único desafio que ela enfrentará. Ao sofrer um acidente de carro, em que perde sua família e entra em coma, Mia passa a refletir sobre o que poderá se tornar sua vida, caso ela sobreviva. “Se Eu Ficar” (“If I Stay”)

Direção: R.J. Cutler

Duração: 106 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Chloë Grace Moretz, Mireille Enos, Joshua Leonard, Jamie Blackley

3. “Hércules” – 4 de setembro zoom_out_map 3/14 Estrelado por Dwayne Johnson, o filme “Hércules” conta a história do semi-deus após realizar os 12 trabalhos e perder sua família. Em busca de novos desafios, Hércules aceita entrar em uma nova aventura em troca de dinheiro. Ele é contratado pelo rei da Trácia para treinar seu exército e enfrentar um poderoso inimigo. A estreia do longa está marcada para 4 de setembro. “Hércules” (“Hercules”)

Direção: Brett Ratner

Duração: 98 minutos

Gênero: Ação

Elenco: Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Aksel Hennie, Ingrid Bolso Berdal

4. “Anjos da Lei 2” – 4 de setembro zoom_out_map 4/14 Depois do sucesso da primeira missão, os policiais Schmidt (Jonah Hill) e Jenko (Channing Tatum) têm uma nova missão, no filme “Anjos da Lei 2”, que estreia no dia 4 de setembro. Sua tarefa será se infiltrar em uma faculdade para desvendar um esquema criminoso que pode estar se desenrolando por lá. “Anjos da Lei” (“22 Jump Street”)

Direção: Phil Lord, Christopher Miller

Duração: 112 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Channing Tatum, Jonah Hill, Peter Stormare, Ice Cube

5. “Rio, Eu Te Amo” – 11 de setembro zoom_out_map 5/14 Com estreia marcada para 11 de setembro, o filme “Rio, Eu Te Amo” é uma homenagem à cidade fluminense. A produção une diversas histórias, dirigidas por diferentes cineastas, para mostrar as facetas do cartão-postal. O filme faz parte da franquia “Cities of Love”, e conta com participação de grandes estrelas, como Tonico Pereira, Rodrigo Santoro e Fernanda Montenegro. “Rio, Eu Te Amo”

Direção: José Padilha, Nadine Labaki, Carlos Saldanha, Im Sang Soo, Guillermo Arriaga, John Turturro, Stephan Elliott, Fernando Meirelles e Cesar Charlone, Paolo Sorrentino, Andrucha Waddington

Gênero: Drama

Elenco: Tonico Pereira, Rodrigo Santoro e Fernanda Montenegro

6. “Os Cavaleiros do Zodíaco” – 11 de setembro de 14 zoom_out_map 6/14 Os fãs de anime poderão matar a saudade do desenho “Os Cavaleiros do Zodíaco” com o novo filme “A Lenda do Santuário”, que estreia no dia 11 de setembro. No longa, os cavaleiros de bronze Seiya, Shun, Hyoga, Shiryu e Ikki terão de enfrentar os cavaleiros de ouro, no santuário para onde a jovem Saori Kido decide ir. “Os Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário” (“Saint Seiya: Legend of Sanctuary”)

Direção: Keichi Sato

Duração: 93 minutos

Gênero: Animação

Elenco (Vozes): Nobuhiko Okamoto, Kenji Nojima, Kaito Ishikawa, Kenji Akabane

7. “O Doador de Memórias” – 11 de setembro zoom_out_map 7/14 O filme “O Doador de Memórias” é baseado no best-seller de Lois Lowry e mostra a que ponto os humanos podem chegar para conquistar o sonhado “mundo perfeito”. No longa, que estreia dia 11 de setembro, o jovem Jonas (Brenton Thwaites) vive em um lugar onde todos vivem em paz, mas, para isso, não possuem sentimentos, nem memórias. Todas as lembranças são guardadas em um único lugar. Quando ele é incumbido de guardar esse conhecimento e, assim, descobre tudo que está por trás de sua realidade, Jonas vive um momento de dúvidas e medo em relação a escolhas que pode tomar em sua vida. “O Doador de Memórias” (“The Giver”)

Direção: Phillip Noyce

Duração: 97 minutos

Gênero: Ficção científica

Elenco: Brenton Thwaites, Jeff Bridges, Meryl Streep, Taylor Swift

8. “Era Uma Vez Em Nova York” – 11 de setembro zoom_out_map 8/14 O filme “Era Uma Vez Em Nova York” mostra a comovente história de Ewa Cybulski (Marion Cotillard), uma imigrante polonesa que viaja a Nova York com sua irmã Magda em busca de uma vida melhor. Chegando ao destino, Magda é deportada por estar doente e Ewa, seduzida pela promessa de ajuda do cafetão Bruno (Joaquin Phoenix), acaba explorada em uma rede de prostituição. Seu destino, porém, vai mudar com a chegada do mágico Orlando (Jeremy Renner), primo de Bruno, pelo qual irá se apaixonar. “Era Uma Vez Em Nova York” (“The Immigrant”)

Direção: James Gray

Duração: 120 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner, Dagmara Dominczyk

9. “O Último Concerto” – 18 de setembro zoom_out_map 9/14 Cerca de seis meses depois da morte de Philip Seymour Hoffman, o filme “O Último Concerto”, estrelado por ele, chega aos cinemas brasileiros, no dia 18 de setembro. O longa conta a história de um quarteto musical que, após 25 anos de parceria, se prepara para sua última apresentação, já que um de seus integrantes está com o mal de Parkinson. Nesse ensaio, eles relembrarão momentos e amores desse período de parceria. “O Último Concerto” (“A Late Quartet”)

Direção: Yaron Zilberman

Duração: 105 miuntos

Gênero: Drama

Elenco: Catherine Keener, Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman, Mark Ivanir

10. “Mesmo Se Nada Der Certo” – 18 de setembro zoom_out_map 10/14 O filme “Mesmo Se Nada Der Certo”, que estreia em 18 de setembro, traz a história de fracasso de Gretta (Keira Knightley) e Dan (Mark Ruffalo). Ela é uma cantora e, assim que chega a Nova York, é dispensada por seu namorado, também cantor. Ele é um divorciado produtor musical desempregado. Ao ouvi-la cantar em um bar, Dan resolve gravar um disco de Gretta, para tentar dar uma guinada na vida de ambos. “Mesmo Se Nada Der Certo” (“Begin Again”)

Direção: John Carney

Duração: 104 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Keira Knightley, Mark Ruffalo, James Corden, Hailee Steinfeld

11. “Maze Runner – Correr ou Morrer” – 18 de setembro zoom_out_map 11/14 Chegando aos cinemas no dia 18 de setembro, o filme “Maze Runner – Correr ou Morrer” traz a realidade de um mundo pós-apocalíptico. Nesse contexto, o jovem Thomas (Dylan O'Brien) tem sua memória apagada e, logo após, é deixado em um lugar com garotos na mesma situação. Ele percebe, então, que está em um labirinto e precisará agir rápido e contar com a ajuda dos outros para que consigam sobreviver. “Maze Runner – Correr ou Morrer” (“The Maze Runner”)

Direção: Wes Ball

Duração: 113 minutos

Gênero: Ação

Elenco: Dylan O'Brien, Will Poulter, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario

12. “Sin City: A Dama Fatal” – 25 de setembro zoom_out_map 12/14 A continuação de “Sin City: Cidade do Pecado” estreia no dia 25 de setembro. Na sequência “A Dama Fatal”, três histórias de Frank Miller serão passadas dos quadrinhos para as telonas, com direção de Frank Miller, Robert Rodriguez e participação especial de Quentin Tarantino. “Sin City: A Dama Fatal” (“Sin City: A Dame to Kill For”)

Direção: Frank Miller, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino

Duração: 102 minutos

Gênero: Ação

Elenco: Eva Green, Josh Brolin, Jessica Alba, Bruce Willis, Mickey Rourke, Clive Owen

13. “O Protetor” – 25 de setembro zoom_out_map 13/14 Com Denzel Washington no elenco, o filme “O Protetor” estreia no dia 25 de setembro. A produção é baseada na série de TV dos anos 80 chamada “The Equalizer” e conta a história de Robert McCall (Washington), um misterioso homem que trabalhou na polícia e, agora, tenta acabar com as injustiças ajudando vítimas e pessoas em perigo. “O Protetor” (“The Equalizer”)

Direção: Antoine Fuqua

Gênero: Suspense

Elenco: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Melissa Leo