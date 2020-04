Shows de Miley Cyrus e Andrea Bocelli de graça? A música na quarentena

A hora é agora, durante a quarentena. Miley Cyrus e outros artistas de grande popularidade estão apostando nas apresentações ao vivo via redes sociais para divertir os fãs. A cantora pop faz shows ao vivo de segunda a sexta em seu Instagram, às 14h30 (horário local). Hoje (8), já dá para conferir a novidade. Em outros vídeos, a cantora contou com a ajuda de Demi Lovato, outro nome arrasa quarteirão do mundo pop.

O produtor e DJ americano Diplo – que sempre está no Brasil e já fez parceria com Anitta – é outro com apresentações diárias, sempre à meia-noite (horário de Brasília). As aparições são temáticas, com nomes como Corona Sabbath e Coronight Fever. As transmissões são feitas em seu canal no YouTube.

No Brasil, a dupla sertaneja Bruno & Marrone promove apresentação ao vivo via YouTube amanhã (9h), às 21h, para arrecadar doações (depois, convertidas em alimentos e testes rápidos) durante o período de combate ao coronavírus.

O Festival Fique em Casa é outra novidade dos tempos de shows a distância no Brasil. A terceira edição do festival acontece até 10 de abril no YouTube, das 13h30 às 23h. A programação completa do dia será divulgada no Instagram. Em outros dias, participaram artistas como Guizado, Ira! e Di Melo.

No dia 18 de abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a cantora americana Lady Gaga promovem o evento “One World: Together at Home”, com o intuito de arrecadar fundos para o combate à pandemia. Lady Gaga contará com ajuda de peso: Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Alanis Morissette e John Legend estão entre os nomes confirmados. Os shows serão transmitidos via Facebok, Instagram, Twitter e YouTube.

No domingo (12) de Páscoa, o tenor italiano Andrea Bocelli, um dos mais famosos do mundo, vai se apresentar sem plateia na Catedral de Milão, o Duomo di Milano, celebrando amor, esperança e paz, mensagem propícia para a Páscoa e, também, para o duro momento que a Itália e o mundo vivem diante da pandemia do novo coronavírus. Junto de Bocelli, se apresenta a organista Emanuele Vianelli. A transmissão ao vivo, gratuita, será através do canal oficial de Bocelli no YouTube, às 14h (horário de Brasília).

Para os amantes de música clássica, orquestras de todo o mundo postaram vídeos online com concertos gravados e prometem novas transmissões ao vivo. A Filarmônica de Berlim criou o site Digital Concert Hall para quem quiser conferir seu repertório. A Filarmônica de Nova York criou em seu site a área NY Phil Plays On.

Amanhã (9), a Orquestra Sinfônica de Londres transmite às 19h30 (horário local) em seu site músicas para balé de Stravinsky, incluindo “A Sagração da Primavera”. LINK: No dia 14 de abril, é a vez do Lincoln Center Chamber Society de Nova York transmitir às 17h30 (horário local) músicas de câmara de Beethoven, via Facebook.