Showrunners de “Game of Thrones” desistem de nova trilogia de “Star Wars”

Los Angeles — David Benioff e D.B. Weiss, os showrunners da série “Game of Thrones”, abandonaram o projeto de criar uma nova trilogia para a saga “Star Wars“, informou o portal “Deadline” nesta terça-feira.

A principal razão da saída de Benioff e Weiss é a falta de tempo devido ao compromisso com a Netflix, companhia com a qual assinaram um lucrativo acordo em agosto.

“Amamos ‘Star Wars’. Quando George Lucas a criou, criou a gente também. Falar de ‘Star Wars’ com ele e a equipe atual de ‘Star Wars’ foi uma emoção inesquecível e sempre estaremos em dívida com a saga que mudou tudo. Mas não há tantas horas em um dia e sentimos que não poderíamos fazer justiça tanto a ‘Star Wars’ como a nossos projetos na Netflix. Então, tristemente, nos afastaremos” explicaram.

A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmou a saída dos produtores, mas deixou a porta aberta para uma possível parceria no futuro.

“David Benioff e Dan Weiss são incríveis contadores de histórias. Esperamos incluí-los nessa jornada mais adiante, quando puderem se afastar da ocupada agenda para se concentrar em ‘Star Wars'”, afirmou.

Benioff e Weiss encerraram a oitava e última temporada de “Game of Thrones” neste ano. Em fevereiro de 2018, ambos adentraram o universo de “Star Wars” para desenvolver três novos filmes que seriam independentes da saga dos Skywalker.

De acordo com a previsão inicial, o primeiro desses três filmes de “Star Wars”, com Benioff e Weiss no comando, chegaria aos cinemas em 2022.

No entanto, a Netflix os contratou em agosto para desenvolver produções audiovisuais para a plataforma. De acordo com a revista “The Hollywood Reporter”, a gigante do streaming ofereceu a eles um contrato de US$ 200 milhões.