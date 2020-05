Show histórico de Prince ficará disponível por três dias no YouTube

O YouTube vai exibir, ao longo de três dias, um show do astro Prince. A apresentação de 1985 ficará disponível a partir desta quinta-feira, 14, às 20h (horário de Brasília). Um dos maiores shows do artista foi feito para a turnê Purple Rain, e aconteceu em 30 de março no Carrier Dome, em Syracuse, Nova York.

O áudio do show ganhou a remasterização do engenheiro Bernie Grundman. Ela vai ficar disponível oficialmente em formato digital pela primeira vez em todas as plataformas de streaming e de download apenas na sexta-feira (15/5). Entre as músicas mostradas por Prince, estavam Let’s Go Crazy, 1999, When Doves Cry e, claro, Purple Rain, com uma versão alucinante de 20 minutos.

Os espectadores poderão fazer doações, que serão direcionadas para o Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19 da Organização Mundial da Saúde. O Google tem uma estimativa de arrecadação de cerca de US$ 5 milhões.

Tracklist de Prince and the Revolution: Live

1. Let’s Go Crazy (6:03)

2. Delirious (2:51)

3. 1999 (5:51)

4. Little Red Corvette (3:39)

5. Take Me With U (4:57)

6. Yankee Doodle Dandy (3:53)

7. Do Me Baby (4:51)

8. Irresistible Bitch (1:56)

9. Possessed (4:25)

10. How Come You Don’t Call Me Anymore (7:19)

11. Let’s Pretend We’re Married (2:11)

12. International Lover (2:01)

13. God (7:46)

14. Computer Blue (4:15)

15. Darling Nikki (3:30)

16. The Beautiful Ones (6:50)

17. When Doves Cry (9:29)

18. I Would Die 4 U (3:27)

19. Baby I’m a Star (10:57)

20. Purple Rain (19:26)