Show do Backstreet Boys é adiado em São Paulo

A banda americana Backstreet Boys anunciou, na tarde deste sábado, 14, o adiamento do show que seria realizado neste domingo, 15, no Allianz Parque. O motivo do adiamento é evitar um contágio ainda maior do coronavírus.

Até esta sexta-feira, 13, quando uma orientação da Prefeitura de São Paulo foi anunciada para que grandes eventos e aglomerações fossem cancelados, a apresentação do grupo estava mantida. As dezenas de milhares de ingressos para o show estão esgotadas há meses.

“A segurança e o bem-estar de nossos fãs, funcionários e de todas as pessoas são sempre nossas prioridades”, diz o comunicado da organização nas redes sociais.

A banda se apresentou na noite de sexta-feira, 13, no Rio de Janeiro na Jeunesse Arena, que estava lotada.