Shopping de SP distribui canudos de alumínio nesta quarta-feira

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, 5, o Shopping Penha, localizado na zona leste de São Paulo, vai distribuir canudos de alumínio ao público. A ação vai ocorrer exclusivamente na praça de alimentação do complexo de vendas a partir das 12h. Quem estiver no local poderá aproveitar e levar o item que é uma alternativa ao acessório de plástico, que tem grande impacto no meio ambiente.

“A ideia é contribuir com a conscientização da população em assuntos referentes à preservação ambiental”, diz Débora Blanco, superintendente do Shopping Penha.

Na cidade de São Paulo, a Câmara de Vereadores aprovou em abril, em segunda votação, um projeto de lei que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares, padarias e hotéis. O projeto ainda aguarda aprovação (já prometida) do prefeito Bruno Covas. A ideia é ampliar ainda mais a restrição ao uso de plásticos no município.

Serviço

Distribuição de canudos de alumínio no Shopping Penha

Quando: quarta-feira, 5 de maio de 2019

Horário: a partir das 12h

Local: Praça de alimentação do Shopping Penha

Endereço: Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha – São Paulo/SP