“Shazam!” lidera bilheteria nos Estados Unidos

Los Angeles – “Shazam!”, a nova produção da DC Films, ficou no topo das bilheterias americanas no último final de semana, com uma arrecadação estimada de US$ 53,4 milhões, informou nesta segunda-feira o site especializado “Box Office Mojo”.

O filme do diretor David F. Sandberg se centra na peculiar figura de Billy Batson, um adolescente de 15 anos que, depois de receber a visita de um mago, diz a palavra “Shazam!” para se transformar em um adulto com superpoderes, mas que mantém a mente jovem. Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Mark Strong são os protagonistas.

O segundo lugar ficou com o filme de terror “Cemitério Maldito”, com US$ 25 milhões. O longa é a segunda melhor estreia de um filme baseado em um livro de Stephen King, após a estreia de “It” (2017).

Nesse filme de Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, um casal e os dois filhos se mudam para a zona rural do estado americano do Maine, mas, muito perto dali e escondido na floresta, descobrem um cemitério de animais com apavorantes poderes sobrenaturais para reverter as leis da vida e da morte. Jason Clarke, Amy Seimetz e John Lithgow lideram o elenco.

A medalha de bronze foi para “Dumbo”, com US$ 18,2 milhões. Dirigido por Tim Burton, esta adaptação do clássico da Disney, agora com personagens de carne e osso, volta a contar a história do elefante de orelhas gigantes que se torna estrela de circo. Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton e Danny DeVito protagonizam a história.

Na quarta posição apareceu o suspense com toques de terror “Nós”, com US$ 10,3 milhões. No longa, uma família tem o fim de semana de descanso interrompido quando um grupo de sósias aparece na porta de casa. Lupita Nyong’o e Winston Duke são os pais e Shahadi Wright Joseph e Evan Alex interpretam as crianças.

Por último, “Capitã Marvel” ficou com o quinto lugar, com US$ 12,6 milhões e já é um dos 30 filmes de maior sucesso da história, ao ter superado uma arrecadação de US$ 1 bilhão nas bilheterias do mundo.

A produção se centra em Carol Danvers (Brie Larson), que pilota aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos, consegue uma série de poderes, se torna um dos personagens mais poderosos do Universo Marvel e deve descobrir sua verdadeira identidade em plena batalha entre duas raças alienígenas. EFE