‘Sex Education’ é a série mais buscada pelos brasileiros; confira top 10

Em tempos de quarentena, quais séries os brasileiros estão maratonando no conforto de casa? Uma nova pesquisa da SEMrush, empresa de makerting digital, pode trazer as respostas.

O levantamento aponta as séries de TV mais buscadas pelos brasileiros em janeiro e fevereiro de 2020 – pouco antes do período de isolamento, por conta da pandemia do novo coronavírus, começar, protanto.

A série original da Netflix “Sex Education”, que já tem duas temporadas, foi a mais pesquisada no começo do ano, com 1,6 milhão de buscas. O estudo leva em conta pesquisas no Bing e no Google.

O top 3 se completa com a série canadense “Anne With an E”, do canal CBC e disponível na Netflix, e “Stranger Things”, original Netflix e um dos maiores sucessos da plataforma de streaming.

A Netflix, aliás, é a plataforma mais buscada pelos brasileiros no período, com 24 milhões de buscas. Depois, vêm Globo Play (8,3 milhões de buscas), Amazon Prime Video (1,3 milhão de buscas), HBO Go (275 mil) e Apple TV+ (11 mil).

As séries mais pesquisadas pelos brasileiros em 2020 (janeiro e fevereiro), por volume de buscas:

Sex Education – 1,6 milhão Anne With E – 1,3 milhão Stranger Things – 1,2 milhão Grey’s Anatomy – 918 mil The Walking Dead – 669 mil La Casa de Papel – 492 mil Outlander – 336 mil O Mundo Sombrio de Sabrina – 255 mil Elite – 245 mil Dark – 245 mil

O ranking de buscas coincide, em parte, com as séries mais assistidas pelos brasileiros na Netflix, segundo ranking divulgado pela marca em dezembro de 2019. Confira: