Série mostra a evolução das câmeras do iPhone

Bateria melhor, novo processador, maior capacidade de armazenamento, novos apps, novas funções… Cada nova geração do iPhone traz uma série de melhorias mudanças. Nenhuma, no entanto, mais notória do que a qualidade das fotos. Pensando nisso, a fotógrafa (e entusiasta da Apple) Lisa Bettany preparou uma série mostrando as diferenças das imagens registradas pelo iPhone ao longo dos anos.

LEIA TAMBÉM

A câmera do primeiro celular da Apple (o iPhone 2G), lançado em 2007, possuía 2 megapixels. Na última versão do aparelho, o iPhone 6S, possuí câmera quatro vezes mais poderosa.

Confira a série:

(Crédito: Lisa Bettany) (Crédito: Lisa Bettany)

(Crédito: Lisa Bettany) (Crédito: Lisa Bettany)

(Crédito: Lisa Bettany) (Crédito: Lisa Bettany)

(Crédito: Lisa Bettany) (Crédito: Lisa Bettany)

(Crédito: Lisa Bettany) (Crédito: Lisa Bettany)