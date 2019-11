Série inspirada em “Chinatown” está em preparação

O roteirista de “Chinatown“, ganhador de um Oscar, trabalha em uma série inspirada nesse filme que estreou em 1974, disse nesta terça-feira à AFP uma porta-voz, confirmando a informação do site da Variety segundo a qual a Netflix havia adquirido os direitos do projeto.

A história da série se situaria cronologicamente antes da do film e, dirigido por Roman Polanski, confirmou a porta-voz de Robert Towne, que atualmente tem 84 anos.

Segundo a Variety, o diretor americano David Fincher (“House of Cards”, “Clube da Luta”) também poderia participar na redação do roteiro.

O filme original foi dirigido por Polanski, que enfrenta uma série de acusações por agressão sexual e não é mencionado neste novo projeto.

A Netflix não respondeu imediatamente à solicitação de informação da AFP sobre a série.

Reconhecido em 1975 por “Chinatown”, Robert Towne também foi indicado ao Oscar de melhor roteiro em 1976 por “Shampoo”, e de melhor adaptação por “A Última Missão” (1973) e “Greystoke – A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva” (1984).

O filme “Chinatown”, considerado um clássico do cinema americano, foi indicado em 11 categorias diferentes do Oscar, incluindo quatro categorias principais: melhor filme, melhor diretor (Roman Polanski), melhor atriz (Faye Dunaway) e melhor ator (Jack Nicholson).

Em 1990 estreou a sequência “A Chave do Enigma”, dirigida por Jack Nicholson, que representou o papel do detetive particular Jake Gittes. O roteiro desta segunda parte também foi escrito por Robert Towne.

Em “Chinatown”, Jack Gittes lidera uma investigação clássica que se torna muito complexa e sensível, com um pano de fundo de corrupção, assassinatos e segredos familiares obscuros.