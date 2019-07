Série Gossip Girl ganhará novos episódios em serviço de streaming da HBO

A WarnerMedia anunciou, nesta quarta-feira (17), um spin-off da série Gossip Girl para o serviço de streaming HBO Max, de acordo com informações da revista Variety.

A série, que fez bastante sucesso no Brasil, foi exibida entre 2007 e 2012. O spin-off deve ter dez episódios com uma hora cada um e contar com parte dos produtores executivos da série Gossip Girl original.

A ideia é que a nova trama não foque nas personagens Serena van der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester), protagonistas da série original, e sim conte com novos personagens, de uma nova geração de estudantes de uma escola particular de Nova York.

Diversos fãs se manifestaram nas redes sociais após a notícia. Enquanto alguns se mostraram ansiosos com o ‘retorno’ de Gossip Girl, outros se mostraram receosos pelo que será feito na nova série sem os atores e personagens ‘clássicos’.