Série Friends ganha exposição para comemorar 25 anos da estreia

São Paulo – Se você é um grande fã do seriado Friends, talvez você queira comprar uma passagem para visitar Nova York em setembro. O show vai ganhar uma exposição em Manhattan. Mais precisamente, uma “pop-up experience” – instalação provisória e interativa, para que os visitantes passem por uma imersão.

O seriado, um dos mais populares da história da TV, estreou 25 anos atrás no canal NBC. Dez temporadas depois, o sucesso era inquestionável. Seus seis atores principais ficaram multimilionários e a NBC ficou com um tesouro na mão na era do streaming: é um dos seriados mais assistidos na Netflix – e a marca paga caro para mantê-lo em seu catálogo.

A instalação, criada pela NBC, Warner Bros. e Superfly vai ficar no bairro do SoHo, entre a Mercer Street e a Broadway. Os visitantes vão entrar em um espaço com peças e roupas originais do seriado e recriações de cenários, como o apartamento de Joey e Chandler e o café Central Perk. Também haverá uma área inspirada na fonte que aparece na abertura do programa. A visita terminará com, claro, muito merchandising do seriado à venda.

O espaço vai ficar aberto por um mês, a partir de 7 de setembro. Os ingressos custarão US$ 29,50.

Confira o mapa do espaço criado em Nova York: