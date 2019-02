Série Chef’s Table volta à Netflix com histórias de superação

Uma das séries documentais de maior sucesso da Netflix, Chef’s Table está de volta desde a última sexta-feira (22), quando estreou a sexta temporada. Ao todo, são quatro episódios sobre quatro chefs de cozinha de vários lugares do mundo.

A série, que já apresentou grandes chefs internacionais, como o brasileiro Alex Atala, por exemplo, revela agora a história de quatro personagens que não haviam sido retratados ainda. Dois são dos Estados Unidos, Mashama Bailey e Sean Brock, uma da Índia, Asma Khan, e um italiano, Dario Ceccini.

Em comum, todas as quatro histórias têm como tema central a volta para casa. Cada uma delas, claro, com algumas particularidades. Mashama Bailey, por exemplo, aparece em seu retorno ao seu Estado natal, a Georgia, nos EUA. Por lá, ela vai abrir um novo restaurante, que pretende resgatar a história culinária dos cozinheiros afro-americanos do sul do país.

O local escolhido por Bailey para montar o restaurante é uma antiga estação de ônibus, localizada numa antiga região de segregação racial. Nos fundos do local, ainda há uma área de espera que era utilizada apenas por pessoas negras na época. “Você não pode evitar se sentir mortificado por esse tipo de história”, diz ela no trailer da série.

Já a chef indiana Asma Khan vai sair de Londres, onde montou um restaurante formado apenas por chefs mulheres, e vai retornar ao seu país, para explorar as receitas secretas da sua família. Numa prévia da série, ela fala sobre a dificuldade de nascer mulher na Índia. “Quando uma garota nasce na Índia, é um momento de escuridão para a família”, afirma.

Dario Ceccini, por sua vez, vai voltar a atuar no açougue de sua família, na tentativa de salvar o negócio e, com isso, se tornar, talvez, o açougueiro mais famoso do mundo.

Já o chef Sean Brock, por fim, vai precisar lidar com dificuldades pessoais para continuar a sua carreira.

Assim como nas temporadas anteriores, além de apresentar um pouco sobre a vida de cada um dos chefs de cozinha, a série mostra ao público, também, alguns de seus pratos mais conhecidos e premiados.

No ar desde 2015 pela Netflix, Chef´s Table já concorreu a sete prêmios do Emmy, incluindo de melhor série documental, em 2016. Com o sucesso, outros programas sobre culinária já estrearam no catálogo da Netflix, como as competições The Final Table e Mandou Bem.