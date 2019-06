Sérgio Mallandro faz participação especial no filme MIB: Homens de Preto

O humorista Sérgio Mallandro fará participação especial no novo filme da franquia MIB: Homens de Preto, que estreia no dia 13 de junho. O papel dele ainda não divulgado e faz parte de uma iniciativa internacional da Sony Pictures, que criou versões diferentes do filme para alguns países.

Quarto episódio da franquia, “MIB: Homens de Preto – Internacional” é conduzido por Chris Hemsworth e Tessa Thompson, que tentam descobrir um infiltrado na organização Men In Black.

O longa contará com a participação de Will Smith, que atuou no primeiro filme da série, há mais de duas décadas.

Além da participação no filme, Mallandro gravou dois vídeos dentro do universo MIB. O primeiro, intitulado “O Terno”, já está disponível. Assista abaixo: