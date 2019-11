Sequência de “Coringa” está sendo produzida pela Warner

São Paulo — As danças nas escadas do Bronx, em Nova York (ou Gotham, se você preferir) ficarão ainda mais frequentes: segundo o site The Hollywood Reporter (THR), a sequência de “Coringa” já está sendo produzida pela Warner Bros.

O THR ainda afirma que a decisão foi tomada depois de o longa faturar mais de 1 bilhão de dólares em bilheterias.

De acordo com o site, o diretor do primeiro filme, Tod Phillips, se encontrou com o presidente da Warner, Toby Emmerich, logo após as primeiras exibições do filme no cinema para tentar dirigir mais histórias de origem de outros personagens da DC.

Emmerich recusou a oferta, mas não deixou Phillips sair de mãos abanando: o The Hollywood Reporter afirma que o diretor deixou a reunião com os direitos de pelo menos mais uma história do universo dos quadrinhos — sem contar a negociação para ser o diretor da sequência das aventuras do arqui-inimigo do Batman.

O The Hollywood Reporter tentou contato com a assessoria da produtora e de Phillips, mas nenhum quis comentar o assunto.

Joaquin Phoenix deve retornar ao papel principal e o roteirista Scott Silver segue na equipe. Phillips, no entanto, ainda negocia sua volta como diretor.

“Coringa” é o quarto filme da DC a passar a marca de 1 bilhão de reais. Os outros foram Aquaman (US$ 1,15 bilhão), O Cavaleiro das Trevas Ressurge (US$ 1,08 bilhão) e O Cavaleiro das Trevas (US$ 1 bilhão). A única diferença do filme do palhaço para os demais é que custou menos — 60 milhões de dólares foi desembolsado para “Coringa” ser feito.

Informações sobre o enredo e data do lançamento do filme ainda não foram divulgadas.