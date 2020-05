Semana Nacional de Museus tem programação virtual

A pandemia causada pelo novo coronavírus e as regras de isolamento social levaram os museus brasileiros a preparar uma programação virtual, com exposições e atrações pela internet, para marcar o Dia Internacional de Museus, comemorado nesta segunda-feira (18). A data coincide com o início da 18ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo International Council of Museums (Icom).

Esse é o caso, por exemplo, do Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, que prepara a exposição virtual e gratuita Native Brazilian Music: 80 anos, que conta como se deu a gravação do LP Native Brazilian Music em 1940, com a apresentação de músicas de Cartola, Pixinguinha e Donga ao maestro britânico Leopold Anthony Stokowsk, fundador da Orquestra Sinfônica Americana e da Hollywood Bowl Symphony Orchestra. O encontro foi promovido pelo maestro Heitor Villa-Lobos.

De acordo com o Mapa dos Museus, existem mais de 3,8 mil museus no Brasil, públicos e privados, comunitários e mantidos por pessoas físicas. O Instituto Brasileiro de Museus mantém na internet plataforma que permite localizar museus em todo o país.

São Paulo

A Casa Mário de Andrade, Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida, que formam a Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, promovem diversas atividades online e gratuitas para a 18ª Semana Nacional de Museus, até o dia 24 de maio.

Promovida pelo Conselho Internacional de Museus (Icom) e pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a semana busca fortalecer a troca de vivências entre os museus brasileiros, além de expandir os potenciais e referências culturais desses espaços.

Este ano, o tema é Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão. As inscrições e lembretes devem ser ativados pelo +Cultura, hotsite da Organização Social de Cultura Poiesis, com atenção ao prazo de cadastro dos eventos. Para participar das lives via redes sociais não é preciso se inscrever.

O Núcleo Educativo da Rede de Museus-Casas Literários organiza uma série de visitas virtuais, com início em 20 de maio, a partir das 16h30, pela Casa das Rosas. Alexandra Rocha, supervisora do núcleo educativo da Rede, bacharel em artes plásticas pela ECA-USP, arte-educadora e coordenadora artístico-pedagógica há mais de 20 anos em espaços culturais, mediará a live Arquiteturas da memória, pelo Facebook do museu.

O patrimônio como símbolo da memória individual e coletiva, além da relação entre arquitetura e memória, será uma das abordagens. A mostra Casa das Rosas: Arquiteturas da memória, que esteve em cartaz no museu de setembro de 2018 a março de 2019, também será a base da visita online e, consequentemente, uma segunda chance para o público que não conseguiu conferir a mostra na época.

No dia 21 de maio, das 16h30 às 17h, é a vez de o Núcleo Educativo da Casa Mário de Andrade apresentar a visita online Educação formal e educação não-formal, também veiculada pela fanpage do museu. A fim de traçar paralelos e conexões, o debate se voltará para os desafios de alinhar o encontro entre essas duas vertentes de ensino. A mediação será de Arthur Major, educador do museu, formado em história pela Universidade de São Paulo (USP), também professor de cursinhos populares desde 2012 e com experiência educativa em exposições temporárias.

Em 22 de maio, a partir das 16h30, a Casa Guilherme de Almeida realiza a visita virtual Guilherme de Almeida e os modernismos, via fanpage. Maryangela Barbieri e Rafael Veloso, educadores do museu, formados em História, pela Unesp, e em Letras, pela USP, respectivamente, vão mediar a atividade para mostrar a atuação do escritor e crítico Guilherme de Almeida na Semana de Arte Moderna em 1922, quando declamou alguns poemas próprios. A partir da leitura desses poemas e do contato virtual com o acervo do museu, serão destacados aspectos modernistas da multifacetada coleção reunida pelo poeta.

Além das visitas virtuais, palestra e recital completam a programação voltada à 18ª Semana Nacional de Museus.

A Casa Mário de Andrade traz a palestra Produção de conteúdos culturais na era digital, no dia 23 de maio, a partir das 16h30. A inscrição fica aberta até 22 de maio ou até o preenchimento das vagas por este link. A museóloga Juliana Monteiro irá ministrar a atividade aos interessados em geral, como também aos profissionais que atuam em arquivos, museus, bibliotecas e centros de memória. O objetivo é fazer com que o público reflita a respeito das inovações da era digital, desde a maneira de circulação e acesso de informações relacionadas aos acervos e coleções, até as potencialidades e limitações desse formato.

No mesmo dia 23, às 15h, a Casa das Rosas realiza o Expresso Poesia: stand-up poético, que desta vez conta com o poeta e professor Jefferson Santana. Durante 30 minutos, o convidado apresenta poemas autorais e de escritores que influenciaram a sua própria produção literária. Essa ação do museu convida poetas de diversas gerações. A apresentação será pelo Facebook do local. Santana escreve poesia desde os 13 anos de idade, frequenta os saraus de São Paulo há dez anos e integra o coletivo Poetas Ambulantes. Já publicou os livros Cantos e Desencantos de um Guerreiro (2011); Pétalas e Pedradas (2014); (des)caminhos (2017); e Sinto Muito (2018).

Serviço:

Rede de Museus-Casas Literários na 18 ª Semana Nacional de Museus

Casa Mário de Andrade

Visita virtual

Educação formal e Educação não-formal

Com Arthur Major

Quinta-feira, 21 de maio, das 16h30 às 17h

Formato: transmissão ao vivo no Facebook

Não é necessária inscrição

Palestra

Produção de conteúdos culturais na era digital

Com Juliana Monteiro

Sábado, 23 de maio, das 16h30 às 18h

Inscrição aberta até 22/05 ou até o preenchimento das 40 vagas.

A atividade será desenvolvida na plataforma Google Hangouts Meet.

Casa das Rosas

Visita virtual

Arquiteturas da memória

Com Alexandra Rocha

Quarta-feira, 20 de maio, das 16h30 às 17h

Formato: transmissão ao vivo no Facebook

Não é necessária inscrição

Recital

Expresso Poesia: o stand-up poético da Casa das Rosas

Com Jefferson Santana

Sábado, 23 de maio, às 15h

Plataforma: Facebook

Não é necessária inscrição

Casa Guilherme de Almeida

Visita virtual

Guilherme de Almeida e os Modernismos

Com Maryangela Barbieri e Rafael Veloso

Sexta-feira, 22 de maio, das 16h30 às 17h

Formato: transmissão ao vivo no Facebook

Não é necessária inscrição